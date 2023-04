Uccise il coinquilino: condannato a 24 anni 

Per l'accusa, Francesco Massa avrebbe ucciso il coinquilino con brutalità e premeditazione, infliggendoli alcune coltellate come aveva già fatto nel suo primo delitto: nel 1997 uccise con un fendete un 19enne, venendo condannato a 22 anni. I due dividevano un appartamento di via delle Doline nel quartiere di Is Mirrionis. Tra le ipotesi sul movente il fatto che il 30enne frugasse tra gli oggetti personali dell’imputato e gliene portasse via alcuni in sua assenza, oppure un’esplosione di rabbia a seguito dei consumi elettrici.

Ventiquattro anni di reclusione. È la condanna inflitta dalla Corte d'assise a Francesco Massa, 65 anni, al termine del processo per l’omicidio del cuoco Massimiliano Lilliu, trentenne, ucciso a coltellate nel luglio del 2021. La pm Rita Cariello aveva chiesto l’ergastolo, ma i giudici hanno escluso l’aggravante della crudeltà e concesso le attenuanti generiche all’imputato, facendo così scendere la pena penale.

La sentenza

Il dispositivo della sentenza è stato letto ieri dalla presidente della Corte, Tiziana Maroglia. L’imputato, che in passato aveva già commesso un altro omicidio, era presente in aula accanto ai difensori Mauro Massa e Laura Quartuccio.

Per l'accusa, Francesco Massa avrebbe ucciso il coinquilino con brutalità e premeditazione, infliggendoli alcune coltellate come aveva già fatto nel suo primo delitto: nel 1997 uccise con un fendete un 19enne, venendo condannato a 22 anni. I due dividevano un appartamento di via delle Doline nel quartiere di Is Mirrionis. Tra le ipotesi sul movente il fatto che il 30enne frugasse tra gli oggetti personali dell’imputato e gliene portasse via alcuni in sua assenza, oppure un’esplosione di rabbia a seguito dei consumi elettrici.

L’omicidio

Il cuoco 33enne sarebbe stato aggredito di sorpresa, preso alla sprovvista nella sua camera il 5 luglio di due anni fa, e freddato con tredici coltellate che non gli hanno lasciato scampo. «Siamo soddisfatti per l’esito della sentenza», chiariscono i difensori, «siamo riusciti a far cadere l'aggravante della crudeltà e alla fine la Corte ha concesso le aggravanti generiche equivalenti alle restanti aggravanti, scongiurando così il rischio di un ergastolo». Per la sorella della vittima si è costituita l'avvocato Gian Michele Sideri, mentre la mamma e un altro fratello sono assistiti dal legale Umberto Argiolas. «Le parti civili sono rimaste scontente», lamenta l'avvocato Argiolas, sia per l'entità della condanna, sia per il mancato riconoscimento del danno da loro subito per la tragica perdita di un figlio e fratello così giovane. Anche la dottoressa Anna Melis, responsabile della cooperativa “Vela blu”, in cui Massimiliano Lilliu era cresciuto, ritiene inspiegabile una condanna a così pochi anni di carcere per un soggetto che nella propria vita ha tolto la vita a due ragazzi».

L’omicidio aveva destato molto scalpore nel quartiere di Is Mirrionis e nel resto della città, anche perché la vittima era molto conosciuta, soprattutto nell'ambito della tifoseria del Cagliari Calcio. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, poi ci sarà la possibilità di un eventuale ricorso in appello.

