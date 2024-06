Uccise i suoceri, ergastolo 

Ergastolo, isolamento diurno per un anno e la decadenza della potestà genitoriale. Fulvio Baule uccise a sangue freddo i suoceri e si accanì con la stessa ferocia sulla ex moglie, Ilaria Saladdino, viva per miracolo. La Corte di Assise di Sassari, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni, ha pronunciato la sentenza di condanna alla massima pena davanti a Giusy e Mariella Saladdino, sorelle di Ilaria ancora alle prese con un percorso di riabilitazione, figlie di Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, uccisi con l’ascia dal muratore 42enne di Ploaghe la sera del 26 febbraio 2022, a Porto Torres.

La crudeltà

Un duplice omicidio premeditato, e un tentato omicidio aggravato dalla crudeltà e dalla presenza dei figli gemelli di appena un anno. La Corte ha accolto la richiesta del carcere a vita avanzata dalla pm Enrica Angioni. «Baule era capace di intendere e di volere come stabilito dalla perizia», ha ribadito la pubblica accusa. E sulla premeditazione, gli avvocati di parte civile Gian Mario Solinas e Silvia Ferraris, hanno sottolineato: «Ilaria Saladdino aveva paura per la propria incolumità». Nel 2021 i primi episodi di contrasto nella coppia, i rancori familiari, la lite tra i Baule e i Saladdino durante il battesimo dei gemelli, poi la separazione. La moglie Ilaria aveva presentato denuncia cautelativa ai carabinieri di Ploaghe, lamentava segnali di intolleranza da parte del marito. Quindi il trasferimento a Porto Torres, per stare al sicuro nella casa dei suoi genitori. Quella sera il padre Basilio fu il primo ad essere colpito a morte con l’ascia. Era sceso in strada per difendere la figlia, aggredita con calci e pugni. Baule aveva poi inseguito le due donne, entrambe colpite con brutalità. Dopo un’ora il reo confesso si consegnò ai carabinieri. «Abbiamo ottenuto giustizia, è giusto che stia in galera. Ci ha distrutto la famiglia, ha stravolto le nostre vite», è il commento di Giusy Saladdino. «Ora dobbiamo prenderci cura di Ilaria e dei due gemelli che non hanno conosciuto i nonni, e quanti sacrifici hanno fatto per loro. Devono essere orgogliosi di essere i loro nipoti, come lo siamo noi di essere loro figlie». La Corte ha condannato Baule anche al pagamento delle provvisionali ai familiari delle vittime che si erano costituiti parti civili, per un totale di circa 1 milione 300mila euro. L'avvocato difensore, Nicola Lucchi, valuterà la possibilità di ricorrere in appello.

