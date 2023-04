Uccise due nipoti: a novant’anni Giuseppe Doa in cella 

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Castiadas sono andati a prelevare Giuseppe Doa dalla sua residenza di Monte Nai, Comune di Muravera. Domicilio in cui Doa era costretto ai domiciliari, lontano dalla sua Arzana. Quindici giorni dopo la sentenza della Cassazione, per cui la condanna per duplice omicidio è divenuta definitiva, la Procura generale presso la Corte d’Appello ha ricalcolato la pena, 30 anni, di più non si può, ed emesso l’ordine di carcerazione. Peppuccio Doa ha sempre sostenuto di essersi difeso. Ma neppure in Cassazione hanno creduto alla sua tesi, rigettato il ricorso. "Se il ricorrente ha sparato alle spalle, è difficile che fosse stato aggredito”, avevano scritto i giudici d’Appello. La Giustizia ha fatto il corso, mettendo una pietra tombale sul verdetto. Patologie e impedimenti, utili ad evitare “l’umiliazione” del carcere, sarebbero dovuti essere certificati per tempo. Così non è stato.

Roberto Caddori faceva l’idraulico. Quando è morto sua figlia aveva due anni. Il fratello Andrea venne colpito alla schiena con due proiettili esplosi da una Beretta modello 81, calibro 7,65.

Era il 10 agosto 2016. San Lorenzo.

Salute cagionevole

A 89 anni il nonnino dalla mira infallibile ha varcato le porte del carcere di Uta. Lo hanno descritto come molto tranquillo, con la faccia di chi non crede ai suoi occhi.

Il suo legale Stefano Murgia ieri ha presentato un’istanza urgente di differimento della pena per gravi infermità. Una richiesta inviata al magistrato di sorveglianza. L’unico rimedio esperibile, non è infatti prevista la conversione automatica della pena per età. Doa nei prossimi giorni verrà quindi visitato, è cardiopatico e soffre di diversi disturbi, e con ogni probabilità rimandato nel suo buen retiro in Costa Rei. Nel frattempo dividerà la cella con gli altri detenuti, di cui potrebbe essere nonno, ma sulle parentele non c’è da scherzare. Ieri non ha potuto neppure ricevere la visita dell’avvocato, impegnato in un’udienza fiume in Corte d’Appello.

In difesa

Giuseppe Doa, 90 anni il prossimo 31 luglio, all’epoca dei fatti ne aveva 84. Non ha mai smesso di difendersi.

In Cassazione, assistito dagli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Stefano Murgia, aveva sostenuto la tesi che la sua condotta fosse espressione di un eccesso colposo in legittima difesa. La Cassazione aveva rigettato il ricorso di Doa in relazione ai capi 2 e 3, il primo omicidio e la continuazione del reato con il secondo omicidio e rinviato alla Corte d’Appello di Cagliari per il capo 1, ossia il porto dell’arma. Invero Doa in carcere c’era già stato, dall’11 agosto all’8 dicembre 2016, a fronte di un provvedimento del giudice Paola Murru che aveva bocciato la pronta richiesta di domiciliari avanzata dai difensori. Non è raro che vi siano persone costrette in carcere in età avanzata, ma si tratta quasi sempre di detenuti la 41 bis. Nella maggior parte dei casi la salute gioca un ruolo determinante nell’ottenere una misura meno afflittiva.

Roberto e Andrea Caddori avevano 43 e 46 anni. Vennero uccisi a margine di una furiosa lite familiare. Il loro zio Peppuccio, uscendo dalla casa della sorella, si erano trovato davanti i fratelli. Li aveva uccisi uno dopo l’altro con la pistola regolarmente detenuta. La famiglia Caddori non ha mai smesso di invocare giustizia, stretta in un dolore inconsolabile. Solo alla notizia della conferma in Cassazione avevano parlato per voce del loro legale. Poche parole in un silenzio senza fine.

