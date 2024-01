Ergastolo per il 63enne Rosario Palermo per l'omicidio di Agata Scuto, 22enne figlia della sua compagna, scomparsa nel 2012 da Acireale. Reato aggravato perché ai danni di una portatrice di handicap e dai motivi abietti. Il delitto sarebbe stato compiuto per evitare che si scoprisse che la 22enne, con la quale avrebbe avuto una relazione segreta, era incinta.