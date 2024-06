Uccisa mentre ascoltava musica con gli auricolari 

È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Tidu, il ventisettenne accusato di aver accoltellato a morte la madre, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, nella casa di famiglia in via Monte Genis, a Sinnai, nel pomeriggio di domenica. Ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri ha convalidato l’arresto del giovane, ma ha anche ordinato che la psichiatra Irene Mascia valuti la capacità dell’indagato di partecipate coscientemente al processo.

In stato confusionale

La decisione del Gip, presa su richiesta sia del difensore Roberto Zanda che del pubblico ministero Enrico Lussu, è legata al fatto che ancora ieri il 27enne è apparso in stato confusionale, esattamente come nel momento in cui i carabinieri l’hanno arrestato dopo l’omicidio. Nell’udienza di convalida il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come aveva fatto il giorno prima con il pubblico ministero. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che Andrea Tidu già da qualche tempo aveva evidenziato problemi di natura psicologica, sebbene non abbia mai fatto ricorso ai medici né ci sia una documentazione ad accertare eventuali vizi di mente. Ma lo stato confusionale accertato dal giudice ha convinto il Gip Altieri a ordinare la perizia.

L’accoltellamento

Il delitto potrebbe essere dunque maturato in un quadro che solo l’esperta psichiatra Irene Mascia potrà accertare. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giovane avrebbe accoltellato la madre alla schiena poco dopo le 16, quando si trovava in cucina con gli auricolari alle orecchie che ascoltava della musica. Il padre era al piano superiore e stava dormendo: svegliatosi per le urla della donna ferita, sarebbe sceso al piano inferiore vedendo il figlio con il coltello da cucina sporco di sangue. Sarebbe stato lui a disarmarlo. Quando sul posto sono intervenuti i medici del 118 e hanno provato a stabilizzare Maria Dolores Cannas, ancora cosciente, sono stati i soccorritori a chiamare i carabinieri: un militare avrebbe fatto a tempo a chiedere alla donna se a ferirla fosse stato il figlio. Dopo un cenno della testa, la 57enne ha perso i sensi e non s’è più ripresa.

Fatale – come emerso dall’autopsia – la ferita di tre centimetri provocata dalla lama che entrata in profondità, poco sotto la scapola, le ha perforato un polmone. Subito dopo il grave delitto i carabinieri hanno interrogato vari familiari che hanno rivelato problemi e stranezze emerse, negli ultimi tempi, nel comportamento di Andrea Tidu. Per lui il giudici Altieri ha disposto la custodia cautelare in carcere.

