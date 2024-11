Uccisa in un agguato nel 2022, il fratello indagato per omicidio 

TORINO. Dopo più di due anni dall'omicidio di Giuseppina Arena, la donna di 52 anni di Chivasso, nel Torinese, freddata a colpi di pistola nel giorno del suo compleanno, è arrivata una prima svolta nelle indagini. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a Montanaro, nella casa del fratello Angelo, e il suo è il primo e, per ora, unico nome iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio.

È un'iscrizione "tecnica”, che darà modo agli investigatori di procedere con alcuni accertamenti ulteriori. Per lui, comunque, non è scattato alcun provvedimento ed è a piede libero. L'omicidio risale al 12 ottobre 2022. La donna venne uccisa con tre colpi di pistola mentre tornava a casa in bici, in frazione Pratoregio, sotto un ponte dell'alta velocità ferroviaria. Accanto al corpo vennero ritrovati dei proiettili calibro 7,65. L'assassino l'aspettava sulla via, in mezzo alla campagna che collega Montanaro a Chivasso. Una strada che la donna era solita percorrere quasi tutti i giorni per tornare nell’alloggio popolare in cui viveva con due cani e quindici gatti.

La donna era nota come “Giusy la cantante”, perché era solita cantare della sua vita, di oscuri inganni subiti e di presunti figli portati via dopo la nascita. Veniva descritta come una persona buona ma dall'animo tormentato, seguita anche dai servizi sociali. Il nome di Angelo Arena era stato associato al delitto già nelle prime fasi dell'inchiesta, a fronte di presunti dissapori per l'eredità della madre: si parlò di circa 120mila euro. Ma lui smentì problemi economici, e risultò negativo alla prova dello stub. Attraverso i social, proprio pochi giorni fa, aveva lanciato un appello per chiedere giustizia per Giusy. La perquisizione e l'iscrizione nel registro degli indagati seguono i rilievi effettuati nei mesi scorsi dai carabinieri, che avevano condotto un ulteriore sopralluogo nella casa della donna e avevano sentito tre suoi vicini, come persone informate sui fatti.

RIPRODUZIONE RISERVATA