Uccisa dopo l’appuntamento online 

MANTOVA. La vicenda resta da chiarire ma i contorni si fanno più definiti. E delineano un appuntamento maturato su un sito di incontri e finito in tragedia. Maria Campai - la 42enne romena trovata morta sotto un albero, nel giardino di una villetta abbandonata, e quasi certamente uccisa in un box - e il sospettato per il suo assassinio, un 17enne straniero ma nato in Italia, si sarebbero conosciuti online per incontrarsi a Viadana, dove abita il ragazzo. Forse tra loro era nata una simpatia.

La sorella e i filmati

I filmati della videosorveglianza cittadina e numerose testimonianze - basilare quella della sorella della vittima, Roxana - dicono che i due si sono allontanati insieme giovedì sera. Roxana ha detto di aver accompagnato Maria in auto da Parma, dove entrambe risiedevano, a Viadana, dove aveva detto di dover incontrare un uomo per un colloquio di lavoro. All’arrivo ad attendere Maria c’era «un uomo forse di 28-30 anni - ha poi detto Roxana - ma con il buio ho confuso l’età. Era proprio il giovane 17enne. L’ho rivisto ieri mentre, con un uomo, stava andando prima in farmacia e poi nella caserma di Viadana. Era proprio lui». Maria e l’uomo si sono allontanati insieme da via Monteverdi, da allora della donna più nessuna notizia.

Il padre di lui è scettico

È stata Roxana, insospettita dal suo silenzio, a denunciare la scomparsa ai carabinieri il giorno dopo. Nella tarda mattinata di giovedì il cadavere della 42enne è stato trovato dai carabinieri nel giardino, coperto dal fogliame, a poca distanza da dove era stato fissato l’appuntamento, accanto al condominio dove il giovane abita con padre, madre e due sorelle. Ora è al Beccaria con l’accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere e, dicono gli inquirenti, «sta collaborando». Ma il padre lo difende: «Non ci credo - ha detto giovedì davanti alla telecamere - non penso che un ragazzo di 17 anni possa fare tutto questo da solo. Ma se è stato così, chiedo scusa ai familiari della vittima.

