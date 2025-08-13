Uccisa dall’ex marito che aveva denunciato per stalking e violenze  

La Spezia. Sapeva che il suo ex marito era violento, e per questo l'aveva denunciato più volte, sapeva che non poteva distrarsi, che doveva stare attenta, ma non poteva immaginare che lui l’avrebbe ammazzata con tre coltellate in un fianco, lasciando nel dolore più assoluto sei figli, gli amici, i parenti. Tiziana Vinci è morta così in un lago di sangue nella bella villa dove lavorava come collaboratrice domestica.

A ucciderla è stata Umberto Efeso, il suo ex marito, l'uomo che aveva denunciato più volte per stalking e violenze, l'uomo che aveva alla caviglia un braccialetto elettronico che non funzionava. La storia della separazione di Tiziana e Umberto è fatta di violenza, di persecuzioni, di minacce. Così tante e così frequenti da aver costretto la donna a denunciare tutto ai carabinieri. A giugno, l'ennesima denuncia trasforma il grido d’aiuto di Tiziana in un Codice rosso che introduce misure urgenti per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Codice rosso che aveva portato nel giro di 48 ore l'applicazione e l'attivazione del braccialetto elettronico sulla caviglia di Umberto. In più, un mese dopo l'attivazione, il questore della Spezia aveva firmato un provvedimento con il quale ammoniva l'uomo a non avvicinarsi alla donna. Era luglio. Ma l’uomo ha ignorato l’ammonimento. E in più questa volta volta il braccialetto non ha funzionato. E ieri poco dopo le 11, l'uomo è andato alla villa dell'imprenditore sulla collina della Spezia. Sapeva che la sua ex moglie era lì a lavorare. È entrato, l'ha vista. Hanno discusso. Poi lui ha tirato fuori il coltello e mentre con una mano la teneva ferma con l'altro ha inferto in rapida successione tre coltellate al fianco.

RIPRODUZIONE RISERVATA