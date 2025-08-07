Uccisa dall’ex che aveva denunciato  

Foggia . È durata meno di 12 ore la fuga dell'ex compagno di Fatimi Hayat, la 46enne marocchina uccisa a coltellate per strada nella notte tra mercoledì e giovedì a pochi metri dalla sua casa, nel centro storico di Foggia.

I carabinieri, dopo un inseguimento a piedi, hanno bloccato l'uomo, connazionale e coetaneo della donna, nella piazza della Croce Rossa a Roma, dove passeggiava. Aveva ancora i vestiti sporchi, presumibilmente del sangue della donna. L'uomo, definito pericoloso dagli inquirenti, era destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico, che però non gli era stato applicato per motivi tecnici. Nel luglio scorso era stato emesso a suo carico anche un provvedimento di arresto in carcere, non eseguito perché l'uomo era senza fissa dimora.

La vittima

Hayat Fatimi viveva regolarmente in Italia da diversi anni e lavorava come cuoca in un ristorante. Aveva intrecciato una relazione negli ultimi mesi con il connazionale, ma l’aveva interrotta quasi subito per i comportamenti violenti dell'uomo. Da quel momento per la donna è iniziato l'incubo. Pedinamenti e minacce di morte erano quasi all'ordine del giorno. Tanto che la 46enne, nell’aprile scorso, si era rivolta al “Telefono Donna” di Foggia per chiedere aiuto e un mese dopo lo aveva denunciato. Un mese più tardi, il 16 giugno, le operatrici hanno inoltrato alla Questura una valutazione di “rischio alto di femminicidio”.

«Mi sta pedinando»

L'ultimo contatto delle operatrici con la vittima risale al 23 luglio, quando la donna aveva segnalato a Telefono donna che l’uomo la stava pedinando e sottolineando che nessun provvedimento era stato ancora adottato nei suoi confronti. Da fonti della Procura, si apprende che, subito dopo la prima denuncia, l'uomo sarebbe stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento con l'utilizzo del braccialetto elettronico, che non era stato applicato per motivi tecnici. La misura era stata poi aggravata a luglio con l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non eseguita, perché l'uomo, regolare in Italia, ma senza fissa dimora, non era rintracciabile. »Cosa possiamo fare di più? Non ce la possiamo fare da sole. Abbiamo bisogno di una stretta sinergia in tempi brevissimi con le forze dell'ordine e la magistratura. Questa è una sconfitta enorme per le donne, per noi e per la rete di protezione», sottolinea la presidente dell'associazione Impegno Donna, Franca Dente. Quasi sempre la vittima raggiungeva il ristorante in cui lavorava in bicicletta e faceva ritorno a casa nello stesso modo. Spesso ritrovava il suo stalker davanti a casa. A volte erano le forze dell'ordine ad accompagnarla. Mercoledì notte è rientrata da sola. Ed è stata uccisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA