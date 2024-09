Uccisa dalla statuetta, indagati i genitori del bambino 

NAPOLI. Primo passo nell’inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana trentenne deceduta martedì in ospedale dopo che domenica era stata colpita alla testa da una statuetta caduta da un condominio. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati due coniugi che abitano con i due figli (uno dei quali non imputabile) nel palazzo dal quale sarebbe caduto l’oggetto, la raffigurazione del volto di un faraone del peso di circa due chili. L’ipotesi è che uno dei bambini, sfuggito al controllo dei genitori, abbia fatto cadere o lanciato la statuina. Ma la coppia, ascoltata dagli investigatori, ha negato di essere la proprietaria di quello che potrebbe essere un souvenir di viaggio. Non ci sarebbero invece dubbi sulla dinamica: l’oggetto, precipitando, si è infranto sul balcone del secondo piano prima di colpire la donna. Sul quel balcone del secondo piano i poliziotti hanno trovato e sequestrato alcuni pezzi della statuina. Gli altri li hanno repertati per strada, a poca distanza dal punto dove la giovane si è accasciata. Ai due indagati, entrambi professionisti, vengono contestati l’omicidio colposo in concorso e l’omessa vigilanza. Si sono mostrati addolorati per l’accaduto si sono messi a disposizione degli agenti, ma hanno ribadito: «Quell’oggetto non è mai entrato nella nostra casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA