Uccisa dalla gara tra Porsche, guidatore arrestato 

Asti. È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, 63 anni, il guidatore della Porsche 911 GT3 RS che poco prima di Natale, sull’autostrada Asti-Cuneo, è rimasta coinvolta nell’incidente in cui è rimasta ferita Matilde Baldi, 20 anni, deceduta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria. Un’incidente, è l’ipotesi degli investigatori, avvenuto durante una corsa clandestina tra Vacchina e un suo amico, a bordo di un’altra Porsche. Il provvedimento è stato chiesto dalla Procura di Asti, che indaga sulle responsabilità per la morte della giovane, ravvisando un «importante pericolo di inquinamento probatorio» da parte di Vacchina, sorpreso mentre tentava di avvicinarsi all’auto, sequestrata e posta sotto custodia giudiziaria. L’incidente risale all’11 dicembre. Quella sera la studentessa universitaria aveva appena concluso il turno di lavoro al Caffè Vergnano, bar del centro commerciale astigiano “Il Borgo”. Ad attenderla c’era la madre, alla guida di una Fiat 500. Insieme hanno imboccato l’A33 in direzione di Montegrosso d’Asti, dove vive la famiglia. Pochi chilometri dopo Asti è avvenuto lo schianto. «Ho visto una luce fortissima alle spalle e mi sono sentita volare via, mi sono ritrovata a parecchi metri di distanza con il muso dell’auto rivolto nel senso opposto di marcia», racconterà in seguito la donna. Matilde, seduta sul sedile del passeggero con la cintura allacciata, venne sbalzata e sbatté violentemente la testa all’interno dell’abitacolo. Soccorsa e portata in Rianimazione, è morta il 16 dicembre.La madre, ferita al volto, dovrà affrontare una serie di interventi chirurgici.

RIPRODUZIONE RISERVATA