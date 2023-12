Uccisa dal marito nella stanza d’albergo 

La Spezia. Era svanita nel nulla da 12 giorni con il marito, forse una fuga per questioni economiche dal Cremonese, dove risiedevano: Rossella Cominotti, di 53 anni, è stata trovata morta ieri mattina in una camera d’albergo a Mattarana, frazione di Carrodano nella provincia della Spezia, da addetti alle pulizie. A ucciderla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il coniuge, Alfredo Zenucchi, di 57 anni, che ieri ha confessato il delitto affermando di aver agito nel tentativo di togliersi la vita insieme. L’uomo è stato fermato in Lunigiana dopo una fuga durata poche ore. Vicino al corpo della vittima, trovato riverso sul letto con profonde ferite da taglio, è stata trovata la probabile arma del delitto: un rasoio a mano libera con cui l’omicida l’avrebbe colpita.

Il fermo

Il marito, fermato a bordo di un’auto a un posto di blocco dei carabinieri in Lunigiana in località Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, non ha opposto resistenza ed è stato subito sottoposto a interrogatorio. Della coppia non si avevano più notizie da circa due settimane: marito e moglie, residenti a Cavatigozzi alle porte di Cremona, sono i titolari di un’edicola nel centro di Bonemerse davanti al palazzo del Comune. Una parente di Rossella nelle ultime ore aveva lanciato un vano appello su Facebook per ritrovarla denunciando che «in famiglia c’è molta paura» sulla sua sorte. «Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni - ha scritto - Vive a Bonemerse. I telefoni non ricevono più nemmeno Whatsapp e chiamate. Dateci una mano». Ma poi la scoperta del cadavere della donna e la caccia all’uomo tra Liguria e Toscana, dopo una fuga non organizzata e infatti durata una manciata d’ore.

Riservati, «persino schivi» a dispetto del lavoro che avevano deciso di svolgere, gli edicolanti, sempre a contatto con la gente: così i vicini di casa di Cavatigozzi e i clienti di Bonemerse descrivono Rossella e Alfredo. In provincia di Cremona, Cominotti e Zenucchi, che ieri ha compiuto 57 anni, a qualcuno dei vicini apparivano “strani”. Al momento restano misteriose le ragioni del tentativo comune di suicidio.

