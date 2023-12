Uccisa dal marito in hotel, il giudice convalida l’arresto 

La Spezia. Resta in carcere Alfredo Zenucchi, il bergamasco di 57 anni, accusato dell'omicidio della moglie Rossella Cominotti, 53 anni, avvenuto nella stanza dell'albergo Antica Locanda Luigina a Mattarana (La Spezia) il 6 dicembre. Resta in carcere ma cambierà istituto: il gip di Massa, che ieri ha convalidato il fermo, ha restituito il fascicolo al pm che l’ha trasmesso, per competenza, alla procura della Spezia. Zenucchi sarà detenuto in sicurezza e sorvegliato a vista, per evitare che si faccia del male. «Vuole solo morire, sta male perché non è riuscito a portare in fondo il progetto di morte con sua moglie», ha detto il suo avvocato. Oggi sarà eseguita l’autopsia.

RIPRODUZIONE RISERVATA