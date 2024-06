Uccisa dal figlio con una coltellata alla schiena 

Inviato

Sinnai. Una sola coltellata, alla schiena: per Maria Dolores Cannas, 57 anni, non c’è stato scampo. A colpirla con un coltello da cucina suo figlio: Andrea Tidu, 27 anni. I carabinieri, in una nota, parlano di “lite per futili motivi”. I due erano soli in cucina. In casa con loro, ma in quel momento in un’altra stanza, c’era Raffaele Tidu, per tutti a Sinnai Lello, marito e padre a cui in un momento, ieri pomeriggio, è crollato il mondo addosso. È stato lui, dopo avere cercato di soccorrere la moglie, a chiamare il 118, intorno alle 16. Quando però l’ambulanza è arrivata in via Monte Genis, per la donna non c’era più niente da fare: troppo grave l’emorragia interna, inutile ogni tentativo di rianimarla.

Poco più tardi suo figlio Andrea è stato bloccato da un carabiniere: vagava nei dintorni di casa, a pochi isolati. Non avrebbe opposto resistenza: ieri ha trascorso la serata nella caserma dei carabinieri di Quartu Sant’Elena, dove è stato interrogato a lungo.

«Un bravo ragazzo»

Solo lui, probabilmente, potrà spiegare cosa sia successo ieri pomeriggio nella cucina dov’era solo con sua madre, cosa abbia trasformato in un matricida un giovane uomo di cui tutti, in questo rione periferico cresciuto nel lato sud di Sinnai, parlano come di un ragazzo tranquillo.

Le vicine: «Timido, molto gentile, salutava sempre». Litigi in famiglia? «Mai una voce». Nemmeno ieri pomeriggio: calma piatta, da fuori. Il confinante: «Il ragazzo? Gran lavoratore. Sì, insieme al padre, giardinieri. Uscivano ogni mattina presto, verso le 7, salivano sul furgoncino (è quello grigio, parcheggiato lì) e rientravano a casa col buio». Nel cassone del furgone, grossi contenitori grigi, un rastrello, attrezzi. Tanto lavoro, per Andrea: un impiego a tempo pieno dopo il diploma conseguito otto anni fa all’Istituto tecnico commerciale “Leonardo da Vinci” di Cagliari e, a quanto si vedeva dall’esterno, pochi grilli per la testa. Col padre? «Sempre insieme». Amici, la sera, il fine settimana? «Sì, tanti. Ma ragazzi tranquilli». Nessuno ultimamente ha notato stranezze nel suo comportamento: Andrea, da fuori, sembrava lo stesso bravo ragazzo di sempre. Timido, tranquillo. Per i servizi sociali del Comune il suo è un nome sconosciuto. Per i carabinieri pure. Unica macchia nel suo passato, pare, una guida in stato di ebbrezza. Per il resto, niente da segnalare.

E allora? Perché ieri pomeriggio, mentre Sinnai dormicchiava e chi non era al mare o a fare una passeggiata guardava la partita di calcio fra Olanda e Polonia, ha accoltellato sua madre? A proposito, di lei cosa racconta il vicinato?

«Una donna riservata»

«Persona molto semplice, una donna buonissima, molto riservata. Usciva pochissimo». Nel senso che una vicina, per esempio, non sinnaese ma trasferita nel palazzo di fronte già da tre anni, non ricorda di averla mai incrociata per strada: «Mai, nemmeno per caso, di ritorno dalle compere». E sui social Maria Dolores Cannas è una sconosciuta. Inutile chiedere notizie alle parenti più strette: «Lasciateci in pace, abbiamo perso non una ma due brave persone. Lei, e anche il figlio, che è un bravissimo ragazzo».

Le indagini

Perché, allora, questo delitto? È la domanda che sembrano porsi tutti i vicini e gli amici di famiglia, oltre, ovviamente, agli investigatori dei carabinieri, coordinati dal pm di turno, Enrico Lussu, a caccia di un movente. Inutile chiedere lumi, dettagli, indicazioni: il giovane fermato deve essere interrogato a fondo, spiegano, e occorre evitare che le sue dichiarazioni possano essere influenzate da ciò che viene divulgato dagli organi di informazione.

Le auto dell’Arma sono arrivate in via Monte Genis poco dopo l’ambulanza. I militari hanno transennato un ampio tratto della strada. La casa è un grande edificio grigio a due piani: metà abitata da Lello Tidu insieme alla vittima e il figlio, l’altra metà da un fratello con la sua famiglia. In entrambi gli appartamenti, la zona giorno al piano terra e la zona notte al primo piano. Su un lato, un cortile, sull’altro un’autofficina condotta da un terzo fratello Tidu, che però abita con l’anziana madre, che assiste.

Un paese sconvolto

Nella chiesa di Santa Vittoria, ieri in festa, è il parroco don Gabriele Biccai a comunicare che in paese c’è stata una tragedia e a chiedere una preghiera: poi si parte in processione, con le anime gravate dall’angoscia.

Intanto, in via Monte Genis, al di là dei nastri bianchi e rossi si accalcano in tanti. I carabinieri vigilano. C’è anche Francesca, sorella di Andrea, insieme al fidanzato: da qualche tempo convivono, lei non abita più con la famiglia. Parenti e amici più intimi, comprensibilmente, non hanno voglia di parlare coi cronisti: «Avete messo la foto di Andrea su internet», si sfoga una donna. «Non è giusto». Ci sono dei giovani: occhi rossi, sguardi bassi. Parlottano. Il cronista non può fare a meno di captare una frase: «L’avevo detto che aveva bisogno di aiuto». Vuol dire qualcosa? No, niente.

Oggi l’autopsia

Arriva il medico legale Roberto Demontis con il suo team, e poco dopo i carabinieri specializzati nei rilievi: entrano in casa con le tute bianche, i guanti e i copriscarpe. Occorre preservare quella che non è più una semplice abitazione ma una scena del crimine. Sono le 20 quando, da Cagliari, arriva anche il magistrato. Un’ora dopo, su sua autorizzazione, il corpo di Maria Dolores Cannas, chiuso in un sarcofago, viene portato fuori dalla casa dagli addetti dell’agenzia funebre Ligas: oggi pomeriggio, al Brotzu, sarà eseguita l’autopsia.

