Uccisa dal cane sul letto dei genitori 

Napoli. È stata uccisa dal proprio cane, quello che probabilmente di giorno era un compagno di giochi, ma la scorsa notte si è trasformato in killer. Giulia, appena nove mesi, è arrivata nel Pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra senza coscienza, con il volto e la testa sanguinante. Poco dopo ha smesso di respirare.

Il fatto

La piccolina dormiva sul letto dei genitori quando il pitbull di famiglia l’ha azzannata. Sino a sbranarla. Accanto a lei, il papà di 25 anni, mentre la mamma di 23 era al lavoro. È stato lo stesso genitore a portarla in clinica, dove prima, forse nel tentativo di salvare il cane di famiglia, ha raccontato che la figlia era stata aggredita in strada da un randagio. Poi la versione quando il padre di Giulia è stato sentito dai poliziotti in commissariato. Lì il 25enne ha raccontato che si era addormentato in attesa del rientro della moglie, che lavora in una pizzeria. Il ragazzo ha affermato di non essersi accorto di nulla, mentre il cane saliva sul letto. Quando si è svegliato, stando sempre alla sua versione, ha trovato la bambina in una pozza di sangue. Inutile la corsa in ospedale, dove padre e figlia sono arrivati pochi minuti prima di mezzanotte e mezza. Giulia era ormai era in arresto cardiocircolatorio, i sanitari del Pronto soccorso non hanno potuto far molto, se non constatarne la morte pochi minuti dopo.

Le verifiche

Ora sulla dinamica dell'aggressione indaga la polizia di Stato, mentre la Procura di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l'esame autoptico. La famiglia di Giulia vive al primo piano in uno dei palazzi del rione Ice Snei: l’abitazione è stata messa sotto sequestro in attesa dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Nel quartiere si parla però di tragedia annunciata. «Quel cane la scorsa estate era scappato ed aveva aggredito un cagnolino portato a spasso da una dog sitter - hanno spiegato alcuni residenti -: avevamo detto che doveva essere chiuso perché pericoloso. Ma i due giovani genitori non hanno capito la pericolosità dell'animale. Sono brave persone, due ragazzi che lavorano duramente. Lei in pizzeria, lui fa il barista. Ma quel cane non poteva stare libero in casa con una bambina piccola». Giulia avrebbe compiuto un anno il prossimo aprile. Una bimba solare, dicono i vicini, che non aveva paura del cane.

