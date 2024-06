Uccisa da un ubriaco al semaforo 

FERRARA. Era andata a prendere il figlio e alcuni amici da una festa in un agriturismo, stavano tornando a casa quando la sua auto è stata travolta da quella di un ventiquattrenne ubriaco. Marika Cucchiarini, 45 anni, è morta venerdì dopo due giorni di agonia. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla statale Adriatica a San Nicolò di Argenta, in provincia di Ferrara, la donna si è spenta nell’ospedale Maggiore di Bologna per le gravi ferite riportate.

Alcoltest

Marika Cucchiarini era andata a prendere il figlio, una ragazza e due ragazzi, tutti diciottenni, con la sua Citroen C3. Era ferma a un semaforo quando l’ha centrata una Renault Clio che viaggiava ad alta velocità. Il giovane guidatore è risultato positivo all’alcotest. arrestato dai carabinieri, è gi domiciliari nella sua abitazione a Ferrara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver imboccato la statale verso Consandolo e arrivata all’altezza di un cantiere, la Citroen di Marika Cucchiarini ha trovato il semaforo rosso. Mentre la guidatrice aspettava il verde è arrivata la Clio a forte velocità. Tutti gli occupanti della C3 sono rimasti feriti: alcuni dei ragazzi hanno lesioni permanenti, anche se nessuno di loro è in pericolo di vita.

Accusa aggiornata

Ieri mattina si è tenuta in tribunale a Ferrara l’udienza di convalida dell’arresto davanti alla giudice delle indagini preliminari Silvia Marini. La pm Barbara Cavallo ha contestato al 24enne la nuova accusa alla luce della morte di Cucchiarini, aggiungendo alle lesioni stradali anche l’omicidio stradale. Il giovane, assistito dagli avvocati Carmelo Marcello e Pasquale Longobucco, ha risposte alle domande del gip, dicendosi mortificato per quanto accaduto e spiegando di non aver visto nulla. Il giudice ha confermato la misura agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni le indagini proseguiranno con gli accertamenti tecnici. «È una vicenda dolorosa che ha turbato tutti, anche noi difensori - ha detto dopo l’udienza l’avvocato Marcello - Adesso è il momento del dolore e della vicinanza alla famiglia della vittima. La difesa tecnica è doverosa e ci sarà al momento opportuno».

