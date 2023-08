Uccisa da un ramo mentre nuotava 

Ospite di amici in un residence a Siniscola era stata invitata a passare la giornata al mare nella località baroniese, ma la gita in gommone lungo la costa di Baunei, prenotata a Cala Gonone dai familiari, ha avuto la precedenza. E così ieri pomeriggio Marina Masia, nuorese di 29 anni, laureata in medicina e specializzanda in Immunologia all’Università di Firenze è andata incontro alla morte che si è materializzata sotto le falesie che dominano lo specchio d’acqua denominato “Piscine di Venere”. L’ha uccisa un ramo di leccio precipitato in acqua nel punto esatto in cui in quel momento la sfortunata dottoressa stava nuotando.

La tragedia

L’incredibile fatalità si è verificata ieri intorno alle 14.30, nelle acque cristalline che si trovano nel tratto di costa tra Cala Mariolu e Cala Biriala, interdette alla navigazione ma spesso frequentate da bagnanti che attrezzati di maschera e boccaglio si avventurano a nuoto fin sotto la scogliera per raggiungere un minuscolo arenile che di tanto in tanto, mareggiate permettendo, si forma alla base della imponente falesia calcarea a sud di Biriala. In questo periodo l’arenile delle “Piscine di Venere” consiste in una stretta lingua di sabbia lunga circa trenta metri. Accanto alla giovane nuotava anche il fratello, sfiorato dalle fronde del ramo di leccio, che ha subito lanciato l’allarme. Immediato l’intervento degli operatori del gommone a noleggio partito da Cala Gonone, sul quale si trovava anche la madre dei due giovani.

Il soccorso

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti altri bagnanti, tra i quali vi era anche un medico, e nel tentativo di rianimare la giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato utilizzato anche il defibrillatore in dotazione ai vigilanti del comune di Baunei presenti nella spiaggia di Biriala, giunti sul posto a bordo del gommone di servizio. Pochi minuti dopo è arrivato l’elisoccorso di Areus, da cui sugli scogli adiacenti il piccolo arenile, tramite verricello, sono calati sanitari. Subito dopo una motovedetta della Capitaneria di porto ha trasferito la giovane ferita al porto di Cala Gonone dove purtroppo è deceduta poco dopo. Intorno alle 18 la salma della sfortunata dottoressa è stata restituita ai familiari, sconvolti per il tragico epilogo di quella che doveva essere una spensierata giornata al mare.

Lo sgomento

La notizia della morte della giovane si è presto sparsa lungo la costa.

«A nome mio e di tutta la comunità baunese - ha commentato il sindaco di Baunei Stefano Monni - esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio nei confronti della famiglia nuorese colpita da questa tragedia che ha scosso tutti».

Area interdetta

Lo specchio d’acqua delle “Piscine di Venere” quest’anno è stato interdetto alla navigazione con tanto di boe, alle quali si aggiungono e i cartelli che avvisano del “pericolo frane” nel minuscolo arenile sottostante la falesie. La parte superiore della falesia infatti è frequentata da capre selvatiche che popolano l’entroterra calcareo. Soprattutto negli ultimi anni, grazie al tam tam fotografico scatenatosi su instagram, le “Piscine di Venere” sono diventate una delle mete più richieste da migliaia di turisti che raggiungono la costa di Baunei a bordo dei barconi e gommoni dai porti di Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone e La Caletta di Siniscola. A luglio una scheggia di pietra rotolata dalle pareti che sovrastano Cala Mariolu – Ispuligidenie, frantumatasi a contatto con gli scogli, aveva ferito una bambina sul bagnasciuga, in una zona dell’arenile dove il pericolo frane è segnalato con cartelli e catene.

RIPRODUZIONE RISERVATA