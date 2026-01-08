Uccisa da un agente, Usa nel caos 

Washington. La morte di Renee Nicole Good, 37 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’Ice a Minneapolis, ha infiammato nuovamente l’America, facendo esplodere proteste di piazza, scontri politici e un conflitto istituzionale senza precedenti tra autorità federali e locali. L’episodio è avvenuto durante una manifestazione pro-immigrati, a quattro isolati dal luogo in cui cinque anni fa venne ucciso George Floyd, simbolo delle proteste contro la brutalità della polizia.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava cercando di allontanarsi in auto mentre alcuni agenti dell’Ice (Immigration and customs enforcement) circondavano il suo suv, sostenendo che stesse bloccando il traffico. I video diffusi sui social mostrano un agente mascherato tentare di aprire la portiera, seguito da un secondo agente che spara tre colpi a bruciapelo contro il veicolo. L’auto è finita fuori controllo, schiantandosi contro altre vetture. Il corpo della donna è stato visto accasciato all’interno del mezzo. A un uomo che si era qualificato come medico è stato impedito di prestare soccorso mentre la folla urlava contro gli agenti. Il poliziotto che ha sparato ha riportato ferite lievi ed è stato dimesso dall’ospedale.

Madre e poetessa

Renee Good era una cittadina americana, madre di tre figli, poetessa e vincitrice di un premio dell’American academy of poets. Non aveva una storia di militanza politica: secondo i familiari era una fervente cristiana, residente da poco a Minneapolis con la nuova compagna. Resta da chiarire perché Renee si trovasse in quel punto dopo aver accompagnato il figlio più piccolo a scuola: tra le ipotesi, quella che svolgesse un ruolo di “osservatrice legale” delle operazioni dell’Ice nel quartiere.

Indagini all’Fbi

L’Fbi ha assunto il controllo dell’inchiesta, costringendo il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension a farsi da parte. La gestione del caso ha immediatamente provocato uno scontro politico durissimo. Donald Trump ha difeso l’agente parlando di «autodifesa» e accusando la vittima di aver tentato di investirlo. Il vicepresidente JD Vance l’ha definita «una radicale di sinistra instabile», mentre la ministra degli Interni Kristi Noem l’ha bollata come «terrorista domestica». Di segno opposto la reazione delle autorità locali: il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey hanno respinto la versione dell’amministrazione federale, chiedendo agli agenti dell’Ice di lasciare la città. Frey ha usato toni durissimi.

Cortei e lacrimogeni

Le proteste si sono estese da Minneapolis a New York e ad altre città americane. Nella città del Minnesota si sono registrati tafferugli, con uso di lacrimogeni e gas urticanti nei pressi di edifici federali, mentre le scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza.

Il caso Good è il secondo episodio mortale dall’avvio delle retate volute da Trump nelle grandi città a guida democratica, dove sono stati inviati migliaia di agenti dell’Ice e unità della Guardia nazionale. Una strategia che, secondo i critici, non riguarda solo l’immigrazione ma rappresenta un messaggio politico sulla supremazia del potere federale sulle “sanctuary cities”. Un messaggio che oggi rischia di infiammare ulteriormente un Paese già profondamente diviso.

