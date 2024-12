Uccisa con otto martellate alla testa 

Per uccidere la moglie le avrebbe inferto otto martellate alla testa mentre riposava sul divano. Igor Sollai potrebbe averle anche girato le dita di una mano per bloccare la reazione di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio scorso e i cui resti furono poi ritrovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia Statale 125. Sono le ipotesi contenute nelle cinquanta pagine di consulenza anatomopatologica voluta dal pm Marco Cocco che ha indagato per omicidio volontario premeditato Igor Sollai, 43 anni, che dopo oltre quattro mesi di custodia cautelare in carcere ha confessato il delitto. È accusato anche di occultamento di cadavere.

La consulenza

Ieri mattina il medico legale Roberto Demontis ha depositato al pubblico ministero la consulenza tecnica di 50 pagine che, in due punti, sancisce come sia stata uccisa Francesca Deidda. L’esperto della Procura ha riscontrato che in testa la donna ha otto segni lasciati dall’urto di un oggetto rivestito, almeno in parte, con del materiale gommoso di colore rosso o arancione. L’ipotesi è che si tratti di un martello o una “mazzetta” da muratore, dal peso compreso tra 800 grammi e un chilo. I Ris dei Carabinieri hanno poi accertato sia il modello della marca dell’arma del delitto, mai ritrovata, analizzando i resti del “polimero” rinvenuto nei capelli della vittima.

La difesa disperata

Nella mano destra della 42enne, inoltre, il medico legale avrebbe anche riscontrato delle lesioni da contusione lasciate quando la donna era ancora in vita. In particolare le sarebbe stato stretto e torto un dito. L’ipotesi degli investigatori, ma bisognerà attendere ulteriori riscontri, è che Francesca Deidda si sia accorta dell’aggressione del marito e abbia cercato un’estrema difesa alzando la mano, ma che poi sia stata afferrata e che le sia stato girato il dito per continuare a colpirla.

Il giudizio immediato

L’entomologa nominata dalla Procura avrebbe invece confermato che il corpo senza vita sarebbe stato abbandonato poco dopo nei boschi tra Sinnai e San Vito. L’avvenuto deposito delle consulenze è stata subito notificata agli avvocati difensori di Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, così come al legale Gianfranco Piscitelli che assiste Andrea Deidda, fratello della vittima. Ora il pm Cocco potrebbe dissequestrare la salma per far celebrare i funerali, concludendo con la richiesta di giudizio immediato. L’autotrasportatore rischia l’ergastolo.

Parte civile

«La relazione antropologica depositata agli atti dalla dottoressa Caccia – dice l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che tutela Andrea Deidda, il fratello di Francesca – consulente della Procura, conferma le mie convinzioni non proprio in linea con la ricostruzione fattuale fatta da Sollai nella sua preconfezionata confessione che io chiamerei, piuttosto, una ammissione di responsabilità, tra l'altro parziale ed a chiaro uso difensivo, di fronte ad importanti evidenze investigative di colpevolezza. Secondo la dottoressa Chantal Milani, consulente antropologa forense del mio team difensivo, i segni riscontrati sul corpo di Francesca attestano non solo l’intento deliberato di uccidere, ma un accanimento sistematico. Non vi è traccia di una lite fortuita, tanto meno degenerata in un gesto impulsivo: siamo di fronte ad un’aggressione fredda, preordinata e spietata. La torsione e lo schiacciamento della mano destra sono il tragico simbolo di un vano tentativo di proteggersi da una furia implacabile. Non si può ridurre questo crimine ad un semplice alterco finito male, perché ciò che emerge è un disegno chiaro di sopraffazione e malvagità calcolata».

