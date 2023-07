Uccisa a vent’anni dall’ex fidanzato 

Cologno Monzese. Una storia conclusa, una notte in discoteca, poi la lite finita con un'altra donna uccisa. Sofia Castelli, studentessa di 20 anni, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Cologno Monzese (Milano) dal suo ex fidanzato, il 23 enne di origine marocchina Zakaria Atqaoui.

L'uomo l'ha freddata con numerose coltellate alla gola, dopo essersi introdotto in casa sua, poi ha abbandonato l'appartamento ed è andato a costituirsi, intorno alle 9.30 di mattina, presso il comando di Polizia Locale di Cologno.

Nella stessa casa della vittima dormiva l'amica che l'aveva accompagnata a ballare, svegliata dall'arrivo dei carabinieri. Due post testimoniano l'ultima notte di vita di Sofia, studentessa universitaria di Sociologia alla Bicocca di Milano, madre e padre in Sardegna con il fratellino minore per un evento di famiglia, uniti da un legame speciale: uno riprende l'interno della discoteca The Beach di Milano, dove la giovane era andata a ballare; l’altro fotografa la palazzina al rientro, alle 5.58 del mattino, colorata di rosso dai primi raggi di sole. Al The Beach la giovane ha trascorso una serata con le amiche, mentre non era presente l'ex fidanzato Atqaoui. I due si erano frequentati per circa tre anni, con alti e bassi, fino alla decisione di rompere definitivamente. Sofia è poi rientrata a casa in compagnia di un'amica, che era già programmato dormisse a casa sua.

Il 23enne l'ha raggiunta, forse dopo aver visto le sue storie sui social media, si è introdotto nella sua abitazione e l'ha aggredita senza lasciarle scampo. Poi ha lasciato il luogo del delitto ed è andato a costituirsi. Due Gazelle si sono precipitate in via Roma 100, dove Sofia viveva con la famiglia. I carabinieri sono entrati nel suo appartamento e l'hanno trovata riversa a terra, in una pozza di sangue. Atqaoui è stato preso in custodia e portato in caserma, dove è stato sentito a lungo. Ora è in cella, nel carcere di Monza, mentre la Procura ha già disposto l'autopsia sul corpo della giovane vittima. Il 23enne non è risultato positivo ad alcol o droghe.

Una strage

Dal primo gennaio al 23 luglio 2023 sono stati registrati 184 omicidi, con 65 vittime donne, di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. È quanto emerge dall'ultimo report del Viminale. Ma aggiungendo al dossier i numeri degli ultimi sei giorni (quindi dal 24 al 29 luglio), il totale dei femminicidi è di 70: cinque nell'ultima settimana. Gli ultimi l'accoltellamento della giovane 20enne nel Milanese per mano dell'ex fidanzato, l’infermiera 63enne uccisa in Trentino dal suo vicino con un colpo di accetta, e l'episodio avvenuto a Pozzuoli, dove un 50enne ha sparato alla moglie di 39 anni per poi suicidarsi mentre in casa in quel momento c'erano anche i loro tre figli minorenni.

Secondo il report del Viminale, che tiene quindi in considerazione il periodo solo fino al 23 luglio 2023 comparato con gli omicidi avvenuti nello stesso periodo lo scorso anno, si nota un aumento del numero degli eventi, che da 177 passano a 184 (+4%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 72 diventano 65 (-10%). Per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare o affettivo si evidenzia un incremento nell'andamento generale degli eventi, che passano da 82 a 83 (+1%), mentre fa registrare un decremento il numero delle vittime di genere femminile, che da 62 scendono a 52 (-16%). In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2022, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 39 diventano 35 (-10%), e quello delle relative vittime donne, le quali da 38 passano a 31 (-18%).

RIPRODUZIONE RISERVATA