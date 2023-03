Uccisa a mani nude dal compagno 

Era un rapporto difficile quello tra Molchanov e Iulia Astafieya, secondo quanto sta emergendo dalle indagini della polizia, caratterizzato da frequenti liti, come gli investigatori hanno appreso da alcuni conoscenti della coppia. Una situazione aggravata dal fatto che martedì sera sia l’uomo che la donna avrebbero fatto uso di bevande alcoliche. E quando bevevano, hanno riferito i conoscenti agli investigatori, scoppiavano le liti peggiori e più violente. Secondo quanto é emerso dalle indagini, Molchanov avrebbe ucciso la compagna colpendola con calci e pugni, con una violenza incontenibile, e senza fare uso di alcuna arma. Il corpo della donna, al momento del ritrovamento, presentava numerose ecchimosi e ferite, segno delle violenze subite non soltanto in occasione del pestaggio che ne ha provocato la morte ma anche in precedenza.

La vittima del nuovo femminicidio è una donna ucraina di 30 anni, Iulia Astafieya. Ed ucraino è anche chi l’ha uccisa, Denis Molchanov, di 35 anni, il suo compagno, fermato a distanza di alcune ore dall’omicidio dal personale del commissariato di Gioia Tauro mentre vagava nelle campagne. A trovare il corpo senza vita di Iulia Astafieya è stato ieri mattina il proprietario dell’appartamento in cui viveva la coppia. Molchanov e la compagna, che non avevano figli, erano in Italia da alcuni anni: erano arrivati ben prima dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, ed abitavano a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro. Lui lavorava nel settore agricolo, alle dipendenze di una ditta locale, mentre lei era stata assunta in una pizzeria nella quale svolgeva varie mansioni.

ROSARNO. In Calabria è stata funestata dall’assassinio di una donna la vigilia della Giornata internazionale che in tutto il mondo celebra proprio le donne e simboleggia la lotta contro le violenze che subisce a tutte le latitudini e per i motivi più svariati il genere femminile.

Immigrati da tempo

Liti frequenti

L’appello di Luzi

Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Palmi, Adriana Di Vaio, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Il magistrato vuole individuare con esattezza le cause della morte della donna. Non è escluso che Molchanov, oltre a picchiare selvaggiamente la compagna, possa averla strangolata. La morte della donna, secondo quanto emerso da una prima e sommaria ispezione cadaverica, è stata istantanea. Sarà un’eventuale autopsia a fornire alla procura ulteriori e più approfonditi elementi sull’assassinio. Ventiquattr’ore prima dell’uccisione di Iulia Astafieya il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato, aveva sollecitato un reclutamento straordinario di militari per repimere il crimine e soprattutto prevenirlo, sottolineando come in Italia il trend degli omicidi nell’ultimo decennio veda un calo del 33% ma i femminicidi rimangano costanti.

