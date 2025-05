Uccisa a coltellate in casa, killer in fuga 

LEGNANO. È caccia all’assassino di Vasilica Potincu, una romena di 35 anni trovata nella sua abitazione di via Stelvio 16 con una lama conficcata nella schiena. Sul corpo, scoperto nel primo pomeriggio da una vicina di casa, anche i segni di numerose coltellate, con accanto una piccola mannaia da cucina.

La scoperta

Uscita per una passeggiata domenicale, la vicina si è insospettita dopo aver notato la porta dell’appartamento aperto. Entrata per assicurarsi che tutto fosse nella norma, ha trovato la 35enne a terra, in una pozza di sangue. Sotto shock, la donna è ritornata di corsa in casa sua e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori e il medico legale, che ha confermato la causa violenta del decesso e ha effettuato i primi accertamenti, in attesa dell'autopsia che è già stata disposta dall’autorità giudiziaria.

Le ipotesi

In una città in festa per il Palio, la zona è stata blindata dagli investigatori, con il nastro a impedire ogni accesso al condominio. L’appartamento e l’area circostante sono stati setacciati dai carabinieri, alla ricerca di ogni traccia, testimonianza o elemento utile a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare il responsabile. Ieri l’attenzione si concentrava sulle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che abbiano ripreso movimenti sospetti. Anche un’auto bianca, posteggiata poco distante dall’abitazione, è finita sotto la lente degli inquirenti.

Il fatto che Vasilica Potincu fosse una escort professionista spinge le indagini a considerare l’ipotesi di un cliente come assassino. La brutalità dell’omicidio fanno pensare a un alterco degenerato in violenza, forse per un mancato pagamento, o un tentativo di rapina. Il telefonino della vittima è diventato un elemento chiave dell’inchiesta: gli inquirenti stanno analizzando scrupolosamente i registri delle chiamate, i messaggi e l’attività online della 35enne che - a quanto emerso - era una persona tranquilla e conduceva una vita piuttosto riservata.

La speranza degli investigatori è che il cellulare possa rivelare i suoi ultimi contatti, consentendo di tracciare chi possa essere stato l’ultimo a vederla o a sentirla.

