Samantha Woll, 40 anni, presidente di una sinagoga di Detroit e vicina al partito democratico, nel bel mezzo della guerra in Medio Oriente è stata trovata senza vita in una pozza di sangue fuori da casa. Il suo assassinio l’ha colpita con ferocia diverse volte con un coltello. La polizia per ora non si sbilancia sul movente ma ritiene che l’omicidio sia avvenuto dentro casa.