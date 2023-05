Uccisa a calci, indagato il vicino 

Perugia. Potrebbe essere a una svolta l’indagine sull’omicidio di una settantenne di origini tedesche, Marielle Soethe, che all’inizio di dicembre venne trovata morta nella casa nella quale abitava in una frazione del Comune di Citerna, nell’alto Tevere dell’Umbria. Con l’accusa di omicidio volontario è stato indagato un vicino di casa, un cinquantenne originario dell’est europeo. Accusato di averla uccisa con calci e pugni anche se lui nega ogni responsabilità nella morte della donna. Dei sospetti sul suo conto formalizzati dalla Procura di Perugia con l’iscrizione ne registro degli indagati ha appreso quando negli ultimi giorni i carabinieri hanno compiuto una perquisizione nella sua casa, vicina a quella della vittima. Gli hanno così contestualmente notificato un avviso di garanzia nel quale si ipotizza l’omicidio volontario compiuto con calci e pugni ma anche «mezzi naturali e altri oggetti», come descrive il capo d’accusa.

Gli accertamenti

Nessuna indicazione sul movente o su come sia maturato l’omicidio. Gli inquirenti mantengono il riserbo sugli accertamenti che sono soprattutto di natura scientifica. Ritengono però di essere in possesso di un solido quadro accusatorio nei confronti dell'indagato per il quale non è stato comunque applicato alcun provvedimento restrittivo e nemmeno è stato sentito.

La storia

La settantenne viveva da sola e a dare l’allarme fu una congiunta alla quale da qualche giorno non rispondeva al telefono. Venne quindi trovata nel letto, con i segni di diversi colpi sul corpo. Nessun segno di effrazione su porte e finestre della casa, particolare sul quale i carabinieri hanno lavorato in questi mesi. Fino alla perquisizione. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sulle scarpe dell’uomo le suole delle quali sono state fotografate e catalogate. Evidentemente per mettere a confronto le impronte con altre tracce. Sequestrate anche tre biciclette, due telefoni cellulari e un computer. Altro particolare al vaglio dei carabinieri il fatto che la moglie dell’uomo (ritenuta estranea alla vicenda) dopo il lavoro come operaia si recava in alcune case della zona per le pulizie. Talvolta accompagnata proprio dal marito. Tra le persone dalle quali andavano non ci sarebbe stata però la vittima dell’omicidio.