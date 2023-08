Uccisa a 21 anni, fermato l’ex 

Bolzano. L'orrore è quello di un cadavere dilaniato dalle coltellate, lasciato in un bagno di sangue all'interno dell'appartamento del suo ex fidanzato: fendenti sferrati con violenza quasi a fare scempio del corpo. È stata trovata così Celine Frei Matzohl, 21 anni e una vita davanti. Una vita interrotta dalla ferocia del suo aguzzino che si è scagliato contro di lei con violenza, martoriandola in diverse parti del corpo.

L'ennesimo femminicidio, il settantatreesimo in Italia solo quest'anno e il terzo in Trentino questo mese dopo le due donne uccise a Rovereto, scuote la piccola comunità di Silandro, uno dei tanti paesini della tranquilla Val Venosta, dove l'italiano cede il passo al tedesco, e solo le montagne separano dalla vicinissima Austria. Proprio lì, al confine, è stato arrestato l’ex fidanzato: Omer Cim, di origine turca, stava cercando di fuggire e varcare il confine attraverso il passo Resia. I carabinieri hanno dovuto sparare alle gomme della sua auto per fermarlo. L'accusa per lui è quella di omicidio, ma ci sono ancora tante domande alle quali l'uomo dovrà rispondere per capire cosa lo ha portato a distruggere la vita di una 21enne.

Domande alle quali in parte l'autopsia potrà rispondere: fornire l'ora e la causa della morte, capire quale delle tante coltellate sia stata fatale, se ha cercato di difendersi. A far scattare le indagini sono stati i genitori di Celine che sabato si erano presentati in caserma per denunciare la scomparsa della figlia. Da un giorno non dava più sue notizie. Non ci è voluto molto per gli investigatori ad arrivare a casa dell’ex fidanzato, un appartamento al secondo piano di un condominio, dove si sono trovati davanti alla terribile scena dell'omicidio. Sul posto è stato trovato anche il coltello usato per uccidere la giovane. A quel punto sono scattate le ricerche a tappeto su tutta l'area per rintracciare il presunto omicida, con l'utilizzo anche di un elicottero che ha sorvolato l'intera zona. La Ford Fiesta di Omar Cim è stata avvistata non lontana dal lago di Resia. Stava cercando di nascondersi in Austria. I carabinieri però sono riusciti a fermarlo sparando agli pneumatici e ad arrestarlo. Contemporaneamente i militari dell'Arma hanno proceduto ai rilievi caso nell'appartamento dell'uomo, a Silandro.

RIPRODUZIONE RISERVATA