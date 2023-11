«Uccidere Putin? Se ci fosse la possibilità» 

Kiev. L'Ucraina coglierebbe l'occasione di uccidere il presidente russo Vladimir Putin, se ne avesse la possibilità. Volodymyr Zelensky ci va giù pesante nel giorno del decimo anniversario dell'Euromaidan, nota coma la rivoluzione della dignità in Ucraina. Quella rivolta, nota Zelensky, fu «la prima vittoria della guerra di oggi».

Il filo dunque va riannodato lì, quando il Paese si schierò a favore dell'Europa, rifiutando la sfera d'influenza di Mosca. E siccome la storia non si muove in modo lineare ma circolare, a dicembre i leader europei dovranno decidere se aprire i negoziati di adesione con Kiev. Il sì non è scontato. Ecco perché il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha deciso di essere qui in quello che ha definito un anniversario chiave per l'Europa.

Ma la celebrazione dell'Euromaidan avviene in un momento molto delicato per l'Ucraina. L'aura di Zelensky, a quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa, inizia ad offuscarsi, sullo sfondo di una vittoria che pare meno alla portata di quanto promesso sinora, voci di profonde divisioni all'interno del cerchio magico presidenziale e una certa fatica da parte degli alleati a tenere il passo. Il presidente ucraino si gioca tutto. Così si spiega l'attacco a Putin.

