Uccide un cavallino: denunciato 

È sospettato di bracconaggio e, nello specifico, di aver ucciso anche uno dei “Cavallini della Giara” che, tempo fa, erano stati trasferiti dall’altipiano sino all’oasi di Pula. Giovanni Meloni, 74 anni di Pula, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nelle campagne di Santa Margherita dagli investigatori della locale Stazione Forestale, mentre sarebbe stato intento a controllare delle trappole realizzati con cavetti d’acciaio, utilizzate per la cattura di cervi e cinghiali.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i forestali avrebbero anche rinvenuto il cavallino abbattuto con una fucilata, già macellato e diviso a metà. Al cacciatore, accusato di bracconaggio, sono così state sequestrate anche le armi che legalmente deteneva: tutti i fucili e una pistola, ma anche munizioni e porto d'armi. Gli investigatori hanno anche sequestrato un cavetto d’acciaio, coltelli, una mannaia e svariati chili di carne che, secondo l’ipotesi della Procura, proverrebbero dalla caccia di frodo effettuata in zona non consentita. Nel corso della perquisizione, il 74enne è stato anche trovato in possesso di due fucili appartenenti ad un’altra persona, un 59enne di Pula, che si è visto notificare un provvedimento per il ritiro delle armi.

Informato il pubblico ministero Danilo Tronci, il pubblico ministero di turno per i sequestri, gli investigatori della Forestale di Pula hanno provveduto a notificare a Giovanni Meloni una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi da taglio, esercizio di caccia con mezzi vietati, ma anche il reato di caccia in oasi permanente di protezione faunistica e su mammiferi non cacciabili, nonché per i reati riguardanti la macellazione abusiva l'abbandono degli scarti di macellazione e le norme sanitarie.

Sulla vicenda, avvenuta il 27 gennaio, ma filtrata solo ieri mattina in Tribunale a Cagliari dopo la convalida del sequestro, sono in corso indagini per scoprire che fine facesse la carne macellata illegalmente. I cavallini della Giara sono una razza selvatica che vive nei pressi dell’altipiano di Gesturi. Alcuni anni fa, a quanto pare, una serie di capi erano stati prelevati per essere trasferiti in una riserva di Pula: sono considerati un tesoro nazionale e sono protetti dalla legge.

