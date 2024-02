Uccide madre e sorella dell’ex fidanzata 

Latina. Ha ucciso con la pistola di ordinanza la madre e la sorella della ex fidanzata, che è riuscita a sfuggirgli scappando tra gli spari. Si consuma a Cisterna di Latina un duplice femminicidio, probabilmente dovuto a una lite scoppiata tra un finanziere e la sua ex compagna. L’uomo, Cristian Sodano, 27 anni, non accettava la fine della relazione con Desyrée Amato, di 22.

Sotto choc

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio il militare è arrivato nella villetta immersa nella campagna e lì è cominciato il litigio davanti alle altre due donne, che probabilmente sono intervenute per difendere la 22enne. Poi l’uomo ha aperto il fuoco uccidendo Renée Amato, di 19 anni, e la madre Nicoletta Zomparelli, di 49. Desyrée ha cominciato a correre rifugiandosi in bagno e chiudendosi dentro. Sodano a quel punto si è allontanato mentre al loro arrivo le forze dell’ordine hanno trovato i corpi delle due donne e la giovane nascosta in un angolo sotto choc. Il quartiere dove sono avvenuti gli omicidi, avvenuti alla vigilia della festa degli innamorati - è zona “San Valentino”. Il 27enne è stato rintracciato dagli agenti della mobile nei pressi dell’abitazione di un parente. Originario di Minturno (vicino a Formia), era in servizio ad Ostia. Renée Amato – come sua sorella – aveva la passione per il ballo e aveva vinto dei premi. La loro madre lavorava in un’agenzia immobiliare.

Il precedente

Sui profili social delle vittime sono diverse le foto che le ritraggono in vacanza assieme ai parenti e amici, oltre alle tante immagini dei contest di danza a cui le due ragazze partecipavano. Nel 2018 sempre a Cisterna Luigi Capasso, un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, sparò alla moglie da cui si stava separando, ferendola gravemente, e uccise le sue due figlie prima di suicidarsi.

