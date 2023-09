Uccide l’orsa Amarena: «Pensavo fosse un ladro» 

L’Aquila. Un colpo di fucile nel cuore della notte di giovedì: è stata uccisa così l’orsa marsicana Amarena, la mamma di Carrito, investito e ucciso anche lui lo scorso gennaio sulla statale di Roccaraso. L’Abruzzo si è risvegliato sotto choc per la perdita di un altro dei suoi simboli, tra i più amati e conosciuti, di casa in tanti piccoli centri del Parco Nazionale. La notizia è rimbalzata ovunque, l’ha riportata persino la Bbc . L’orsa in serata si aggirava con i suoi due cuccioli nella periferia del centro marsicano. Il commerciante 56enne che ha sparato ha tentato di giustificarsi spiegando di aver pensato che a introdursi nel suo giardino fossero dei ladri. «Ho fatto un guaio, ho avuto paura», ha detto. Ma secondo i testimoni Amarena non stava dando fastidio a nessuno: «L’ho incrociata con i suoi due cuccioli all’ingresso della città, era spaventata e impaurita, ho aspettato che attraversasse la strada e si mettesse al sicuro», dice un residente.

Dei cuccioli per ora nessuna traccia, li cercano decine di carabinieri con i droni nei boschi limitrofi. E mentre il negoziante è indagato per aver ucciso un animale senza giusta causa e si è visto sequestrare l’arma, la rabbia esplosa sui social contro di lui è tale che i carabinieri hanno rafforzato i controlli nella zona. Oltre a chi parla di «lutto» e di «dolore incredibile», il rete c’è chi augura all’uomo «la stessa fine, assassino...». Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto parla di «episodio grave» e da chiarire, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio parla di «atto gravissimo» che «lascia dolore e rabbia» e commenti indignati arrivano da Pd, M5S, Forza Italia e FdI.

