Uccide l’ex, poi chiama l’amica: «Spero di averla colpita bene» 

ROMA. Una confessione, parole che suonano in modo agghiacciante. Dopo avere ucciso la sua ex compagna Manuela Petrangeli con due colpi di fucile, in strada, Gianluca Molinaro ha chiamato una sua altra ex. «Spero di averla presa bene, ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti», la drammatica frase pronunciata dal 53enne pochi minuti dopo il raid di morte del 4 luglio scorso in via Degli Orseoli, nel quartiere Portuense.

La donna lo ha poi convinto a costituirsi in una caserma dei Carabinieri. Le frasi pronunciate sono citate nell'ordinanza emessa dal gip della Capitale. Il giudice contesta i reati di omicidio volontario aggravato e porto abusivo di armi, ma potrebbe essere contestata anche la premeditazione.

