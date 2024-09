Uccide l’ex moglie davanti ai figli 

Torino. L’ennesima lite, stavolta è finita nel sangue: una donna è stata accoltellata al torace e uccisa. È accaduto nonostante l’ex marito avesse da agosto il divieto di avvicinamento e un braccialetto elettronico per impedirgli di violare il provvedimento. Il dispositivo antiviolenza però non ha funzionato, non è chiaro per quale motivo. Così il femminicidio si è consumato la scorsa notte, in un appartamento alla periferia di Torino, a cavallo tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano, in via Cigna, dove la donna, Roua Nabi, tunisina, 34 anni, viveva con i loro due figli minorenni. Ben Alaya Abdelkader, connazionale, 48 anni, ha agito davanti ai loro bambini.

Le urla e la fuga

La donna, casalinga, era a casa coi due figli, di 12 e 13 anni. L'ex marito, che da tempo abitava non distante, in corso Vercelli, era arrivato da lei nonostante il divieto e col braccialetto che serve a segnalare alle forze dell'ordine la presenza vicino a quella donna. Eppure l'ha uccisa, con un solo fendente all'altezza del polmone. Mentre la figlia dodicenne correva dai vicini a chiedere aiuto, l'uomo era già scappato in strada, inseguito dal figlio adolescente che, disperato, urlava ai passanti di fermare il padre. Una fuga che è durata solo alcune centinaia di metri: l’uomo è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Le indagini

I sanitari del 118 e della Croce Verde di Villastellone sono arrivati intanto per soccorrere la donna, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportata all'ospedale Giovanni Bosco, è morta e i figli sono stati affidati a una comunità. Tra meno di un mese la loro mamma avrebbe compiuto 35 anni, ma l'ultima violenta lite le ha tolto per sempre la libertà che aveva cercato di conquistare denunciando i maltrattamenti da parte dell'ex marito, arrestato per questo lo scorso giugno.

Le indagini sono coordinate dal pm Giuseppe Drammis e sono in corso accertamenti per comprendere le ragioni per cui, nonostante il braccialetto elettronico indosso, collegato alla sala operativa della questura torinese, non siano scattate le procedure d'allarme. È uno degli aspetti su cui gli inquirenti vogliono far luce, anche perché l'uomo, secondo alcune testimonianze, era già stato visto vicino all'abitazione di lei altre volte di recente.

