Uccide l’amico a colpi di forbici e poi si lancia dal settimo piano 

MILANO. Ha ucciso un uomo nel proprio appartamento, poi si è buttato dal settimo piano del palazzo. È questa la ricostruzione dei carabinieri per quanto accaduto in uno stabile di via Cogne, dove sono stati ritrovati due cadaveri. Il primo, nel cortile interno, era di Claudio Giannuario, 51 anni. Dopo il ritrovamento, i carabinieri sono entrati nel suo appartamento e hanno scoperto il secondo cadavere: un uomo, senza documenti, colpito, secondo i primi accertamenti, con un paio di forbici trovate lì vicino. L'abitazione era chiusa e le chiavi sono state trovate nel giubbotto del 51enne: per gli investigatori dell'Arma si è trattato di un omicidio-suicidio, e non ci sono elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di altre persone.

