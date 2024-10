Uccide la moglie nel sonno, poi chiama il 112 

SOLERO. L'ha uccisa mentre lei dormiva, prima dell'alba, colpendola più volte con un coltello da cucina. Poi si è cambiato, senza però nascondere gli indumenti imbrattati di sangue, e ha chiamato il 112: «Venite, ho ucciso mia moglie». I carabinieri sono accorsi col 118, ma ormai per la donna non c'era niente da fare.

L'ennesimo femminicidio si è consumato attorno alle 5 a Solero, 1.650 abitanti a dieci chilometri da Alessandria. Il 61enne Giovanni Salamone ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nel sonno: lei ha cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. Per l’uomo, pare depresso ma non in cura o sotto terapie, il pm ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. «Non sa capacitarsi di quanto accaduto», fa sapere il difensore Stefano Daffonchio, «non ci sarebbe stata alcuna lite».

Gli investigatori stanno ascoltando i conoscenti della coppia e sentiranno i due figli, che vivono lontano. La coppia era arrivata a Solero un anno fa da Agrigento, per il trasferimento di lei, insegnante alle scuole medie. Lui si occupa di coltivazione di olio in Sicilia e da lì sono ritornati nell'Alessandrino pochi giorni fa. Incredulo il parroco, don Mario Bianchi: «Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Marito e moglie erano sempre insieme, sempre cordiali. Dev’essere accaduto qualcosa di incredibile».

