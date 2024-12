Uccide la moglie malata e si toglie la vita 

Bologna. Un gesto estremo, hanno ricostruito i carabinieri. Prima Luciano Baraldi, 71 anni, ha ucciso la moglie con un colpo di pistola, poi ha rivolto l’arma contro se stesso.

A trovare i corpi senza vita dei coniugi è stata, questa mattina presto, un'infermiera che assisteva a domicilio la donna, Marina Bassoli, che aveva 64 anni ed era malata da tempo. Non ricevendo risposta, dopo il suono del campanello, ha allertato i vigili del fuoco. Nell’abitazione di via Franchini, ad Altedo di Malalbergo, nel Bolognese, sono poi arrivati anche i militari dell’Arma.

Accanto alla coppia, trovata distesa sul divano, un biglietto. Il testo, scritto al plurale, spiegava le ragioni del gesto. L’uomo era originario di San Pietro in Casale, la moglie di Altedo. I due non avevano figli. L'arma, usata dal pensionato per uccidere la moglie e poi per togliersi la vita, era regolarmente detenuta. I vicini di casa e alcuni commercianti della zona, interpellati dai cronisti, hanno descritto Luciano Baraldi come un uomo «stanco», «provato», «l'unico ad occuparsi della casa e ad assistere la moglie», le cui condizioni di salute, negli ultimi tempi, erano peggiorate. "Luciano era una persona cordiale e gentile – racconta il sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli -. Sapevo che la moglie non stava bene e che le sue condizioni si erano aggravate. Per la nostra comunità è un giorno di grande dolore».

RIPRODUZIONE RISERVATA