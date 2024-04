Uccide la moglie malata e si spara 

Macerata. Spara alla moglie, costretta a letto dalla malattia, e poi tenta di uccidersi. La tragedia è avvenuta la mattina del giorno di Pasqua, verso le 6.45, in una palazzina in contrada Macina a Corridonia. Bruno Cartechini, 86 anni, ha ucciso col suo fucile da caccia Palma Romagnoli, sua coetanea, affetta da una malattia neurodegenerativa e da problemi di deambulazione. Poi si è sparato all’addome. Ieri lottava tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ancona.

Prostrazione e dolore

Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri Cartechini, ex agricoltore poi operaio in una vetreria, era molto provato dalla malattia della moglie, di cui si prendeva cura. Uno stato di prostrazione e dolore che avrebbe innescato il gesto estremo. Sconvolti dal dolore famigliari, amici e conoscenti. La coppia, descritta come molto unita, ha sempre vissuto nella palazzina vicina al confine con Mogliano. Ad allertare i soccorsi sono stati la figlia e il genero dei due anziani, che abitano al piano di sopra dell’abitazione. Appena hanno sentito lo sparo al pianterreno sono accorsi, trovando la donna morta e il marito a terra, gravissimo, con accanto il fucile. Hanno subito chiamato soccorso ma per la 86enne non c’era più nulla da fare. Il marito è stato trovato ancora vivo e subito trasferito all’ospedale regionale di Torrette, dove si trova ora ricoverato. Dopo l’arrivo in ospedale, l’uomo è stato assistito in sala d’emergenza in Pronto soccorso e poi sottoposto a un’operazione chirurgica prima del ricovero in Rianimazione, dove ieri sera versava però in condizioni disperate. Nell’immediatezza dei fatti oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri di Corridonia e Mogliano, con il comandante della Compagnia di Macerata, maggiore Giorgio Picchiotti, i militari del Nucleo investigativo, quelli della Squadra investigazioni scientifiche (Sis), il medico legale Antonio Tombolini e il pubblico ministero Claudio Rastrelli. I rilievi scientifici e le testimonianze raccolte hanno confermato un quadro apparso subito chiaro. Una tragedia nel giorno di Pasqua.

