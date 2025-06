Uccide la moglie e si toglie la vita 

Torino. Uccide la moglie e poi si toglie la vita. Così hanno ricostruito i carabinieri che ieri nella casa della coppia, a Rivalta di Torino, hanno trovato senza vita Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, colpita mortalmente al collo; il marito, Alessandro Raneri, un anno più grande, è stato recuperato qualche ora dopo nelle acque del lago Grande di Avigliana, anche lui cadavere.

Il femminicidio, l’ennesimo in Italia, sarebbe avvenuto alle prime luci del giorno, dopo un litigio sentito dai vicini. La donna lavorava come ambulante per una ditta di prodotti alimentari e aveva un figlio maggiorenne, avuto da una precedente relazione; l’assassino poi suicida, era invece un elettricista che si guadagnava da vivere installando allarmi per una ditta della zona, ma era rimasto a lungo disoccupato, tanto da soffrire di una forte depressione. Anche l’uomo aveva una figlia, frutto di un rapporto passato, ma oggi ancora minorenne.

