Uccide la moglie  e prova a suicidarsi Il vicino: lo aveva detto 

TORINO. Dopo la morte di Eleonora Guidi, accoltellata a Firenze dal compagno e padre del loro bimbo di un anno e mezzo, a morire per mano del marito ieri è stata Cinzia D’Aries, 51enne di Venaria Reale.

«Aveva pensato di uccidere», racconta un vicino, «ma non pensavo mai arrivasse a questo punto». Come l’uomo che ha assassinato Eleonora Guidi anche Pietro Quartuccio, di cinque anni più grande della sua vittima, dopo il delitto ha tentato il suicidio: ha ingerito dei farmaci e lo hanno trovato riverso a terra in stato confusionale. Ora piantonato all’ospedale Maria Vittoria in stato di fermo per omicidio. A scoprire i corpi, intorno all’una di sabato notte, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri, allertati dalla sorella del 56enne preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Così la ha chiamato i militari poco dopo la mezzanotte: quando i vigili del fuoco, passando da una finestra sul retro, sono riusciti ad entrare nell’alloggio al secondo piano, hanno trovato marito e moglie riversi a terra. Cinzia D’Aries era sul pavimento del bagno, già morta, ferite d’arma da taglio alla schiena e al petto. Dopo averla colpita Pietro Quartuccio ha cercato di pulire il coltello insanguinato, poi ha mandato giù i farmaci. Ricoverato d’urgenza, è in prognosi riservata anche a causa di una polmonite ma non sarebbe in pericolo di vita. Appena possibile sarà sentito dal Pm di Ivrea Mattia Cravero.

Pensionato e invalido civile con qualche difficoltà di movimento, Quartuccio nell’ultimo periodo si spostava in sedia a rotelle. Molto spesso ad accompagnarlo in città era la moglie, casalinga, in passato lavori saltuari come colf. I vicini di casa hanno confermato ai carabinieri che di recente fra i due c’erano stati dei litigi e uno di loro ha raccontato che in passato Quartuccio aveva fatto capire che avrebbe potuto uccidere la moglie: «Li vedevo spesso uscire insieme ma lui non stava bene, forse voleva farla finita, diceva “ammazzo lei e poi mi ammazzo io”. Sarà successo sicuramente così». Quartuccio da qualche tempo era seguito dal centro di salute mentale ma non aveva mai dato segni particolari di aggressività e i carabinieri non erano mai intervenuti in quella casa per i diverbi della coppia. E sabato notte nessuno in di via Gozzano ha udito grida d’aiuto o rumori che potessero far pensare a una lite violenta. Cinzia D’Aries non aveva particolari rapporti con gli altri residenti della palazzina, ma tutti l’hanno descritta come una persona gentile, dolce. «Erano brave persone - dicono - uscivano spesso insieme per andarsi a prendere il caffè, a fare la spesa al supermercato e poi tornavano a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA