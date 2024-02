Uccide la moglie e poi si barrica 

Napoli. Fuma, seduto sul davanzale della finestra, al terzo piano di un palazzone di San Giovanni a Teduccio, nella periferia problematica di Napoli. Parla con la gente che si è radunata di sotto e ogni tanto spara un colpo in aria con la pistola. Gli dicono di smetterla, di non buttarsi di sotto. «Nun so' pazz’», li tranquillizza. In quel momento, probabilmente, Pasquale Pinto, 54 anni - ex guardia giurata che da un bel po' di tempo tira avanti alla giornata - ha già ucciso a coltellate la moglie, Eva Karniska, polacca di 48 anni. E poco più tardi si ammazza anche lui, forse con il veleno.

La diretta sui social

Tutto si svolge in una manciata di ore e in diretta social, perché le varie fasi di questa tragedia sono state riprese dagli abitanti e postate in tempo reale sui social. «Conoscevo Pasquale, persona per bene, normale», dice un vicino. Una «persona normale»: lo ripetono in tanti, ricordando però il momento complicato che la famiglia stava attraversando dal punto di vista economico. Lui faceva la guardia giurata, poi c'è stato un incidente - il tentativo di rapina della sua pistola, durante il quale è rimasto ferito a una gamba - che gli è costato il lavoro e gli ha mandato all'aria la vita. Da allora si è arrangiato con lavori saltuari, poche entrate e nessuna stabilità, neppure psichica. Tuttavia, nessuno lo descrive come una persona violenta. Piuttosto, «uno tranquillo, che non dava problemi».

Gli interrogatori

La polizia di Napoli sta ascoltando gli amici per capire cosa abbia trasformato una «persona normale» nell'assassino della moglie, con la quale non risulta ci fossero problemi particolari. Resta la cronaca di una mattinata convulsa, durante la quale gli abitanti e le forze dell'ordine hanno fatto il possibile per evitare la tragedia. Massimo, il gestore del bar nel palazzo, quando Pinto si è affacciato ha cercato di richiamare la sua attenzione, di dissuaderlo. E lo stesso hanno fatto altri e poi la polizia. «Mi dispiace per la famiglia, per quello che è successo e per non essere riuscito a fermarlo», dice ora il barista.

Tensione per i figli

All'inizio, si teme soprattutto per i figli: Pinto lascia intendere che potrebbero essere in casa. Invece, la ragazzina di 14 anni e un fratello di 16 sono a scuola - mentre il più grande, di 18 anni, è in gita scolastica su una nave da crociera. E' l'ultimo a essere informato. L'unità operativa di primo intervento della polizia, assieme ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari della Croce rossa, sfonda la porta dell'appartamento dopo che da un'ora l'uomo non manda segnali. A terra i cadaveri di Ewa, uccisa a coltellate - in particolare una, profonda, alla gola - e quello di Pinto, che forse si è avvelenato. Su un tavolo gli investigatori trovano una pistola calibro 9X21, con circa cinquanta proiettili. Una decina quelli sparati, soprattutto in aria ed alcuni, riferiscono i testimoni, verso le forze dell'ordine. Per il resto, la casa è ordinata e pulita. Un appartamento, anche questo, «normale».

