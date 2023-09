Uccide la moglie con una coltellata  

Battipaglia. Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L'ennesimo femminicidio è avvenuto in una frazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, all'interno dell'abitazione della coppia. La vittima aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: probabile causa della morte una coltellata alla gola, anche se si attende l'autopsia per accertare se la donna sia stata colpita anche in altro modo.

Al momento del delitto i due figli della coppia, di sette e nove anni, non erano nella villetta della frazione Lago, che dista una manciata di chilometri dal centro di Battipaglia, popoloso centro costiero del Salernitano noto per il turismo e la ristorazione, ma soprattutto per la florida produzione delle mozzarelle di bufala. C'è chi sostiene che l'uomo avrebbe di proposito fatto uscire i figli per non farli assistere alla lite finita nel femminicidio. Una voce insistente sulla quale gli investigatori stanno cercando riscontri.

Marito e moglie si erano trasferiti di recente in una zona affollata soprattutto da case vacanza e tornata silenziosa a settembre. Lui, idraulico, viene descritto come un tipo riservato. Lei sembra uscisse poco di casa, e visto il recente trasloco non aveva ancora stretto amicizie con i vicini. Carabinieri e Procura stanno approfondendo le dinamiche familiari: stanno verificando se in casa ci fossero litigi o eventuali attriti tra i due.

In ogni caso la tragedia è successa di mattina, con l'uomo che ha brandito un coltello, probabilmente afferrato in cucina, colpendo a morte la consorte. Lui stesso avrebbe chiamato i carabinieri per confessare l'accaduto: è accusato di omicidio volontario. Sempre in Campania, un altro caso di violenza familiare di natura però completamente diversa. A Calvizzano, in provincia di Napoli, sono stati trovati nella loro casa i cadaveri di due anziani, marito e moglie, entrambi gravemente malati, morti per colpi d'arma da fuoco. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio nato dalla solitudine e dalla disperazione. Appena una settimana fa, invece, i funerali di Melissa Leo, uccisa il 6 settembre scorso nel Trapanese dall'ex convivente Angelo Reina, che poi si è tolto la vita.

Per rafforzare gli strumenti giuridici contro la piaga della violenza sulle donne la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso di adottare la procedura d'urgenza chiesta dal governo per l'esame e l'approvazione del disegno di legge sulla violenza di genere e domestica. Ciò, ha spiegato la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, significa che entro il prossimo mese il testo andrà in Aula, grazie a un impegno bipartisan «che consentirà di superare le criticità applicative di un impianto normativo già molto rigido, quello costituito dal Codice rosso, e di inserire nuove norme».

RIPRODUZIONE RISERVATA