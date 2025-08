Uccide la moglie che lo aveva riaccolto 

Lecco. «Ho ucciso mia moglie, poche ore fa, nella nostra casa in Valtellina». Ieri poco prima dell’alba Mohamed Rebami, marocchino di 65 anni, ha confessato il femminicidio all’equipaggio dei carabinieri che lo aveva fermato per un controllo di routine. Emilia Nobili, 75 anni, stimata insegnante di lettere in pensione, è morta sotto le sue coltellate nella loro casa in contrada Nobili di Poggiridenti, a pochi chilometri da Sondrio. Poi Rebami si è liberato degli abiti sporchi di sangue e si è allontanato in auto, per poi imbattersi nei militari. Portato in caserma, è stato interrogato a lungo dal pm di turno ed è poi stato portato nel carcere lecchese di Pescarenico. Già il 16 ottobre era stato denunciato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, e due giorni gli era stata notificato l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Lo stesso giorno era stato arrestato in flagranza per la violazione del divieto di avvicinamento ed era stato portato in carcere. Il 24 aprile era stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale. A giugno aveva ripreso la convivenza con la moglie, che lo aveva nuovamente accolto nella casa di Poggiridenti contro i pareri dei familiari e, in particolare, del figlio.

