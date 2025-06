Uccide la mamma, arrestato un 21enne 

Lecce. Uno studente universitario di 21 anni, Filippo Manni, ha ucciso la mamma 52enne con un colpo d’accetta alla testa ed è fuggito. I carabinieri lo hanno arrestato per omicidio volontario mentre, a torso nudo e in stato confusionale, si muoveva verso Torre Suda. Forse alla base del delitto una lite nata da una serie di scontri sull’andamento dei suoi studi universitari del giovane. Il ragazzo ha colpito con l’accetta da boy scout che aveva da quand’era bambino. A Racale, poco più di 10mila abitanti, a una quarantina di chilometri a sud di Lecce, la gente è scossa. I vicini dicono che il 21enne è sempre stato «un ragazzo bravissimo» e parlano di una famiglia di «gente molto per bene». La vittima lavorava per un’azienda privata di Lecce e aveva tre figli: il 21enne e due gemelli che compiranno 18 anni a luglio. È stato uno dei due gemelli a sentire il trambusto che arrivava dal piano terra. Quando è sceso ha visto sul pavimento il corpo della madre, vicino alla testa c’era una pozza di sangue. Il giovane ha allertato i carabinieri e i soccorritori. Sul posto è arrivato anche il padre, assessore comunale ai lavori pubblici, dal quale la donna si era separata qualche tempo fa. Filippo Manni studia Economia a Roma ed era rientrato a casa qualche giorno fa per la festa di San Sebastiano di sabato scorso.

