Uccide la madre con 30 coltellate 

MESSINA. Al culmine di una lite ha ucciso la madre, Caterina Pappalardo, 72 anni, colpendola con decine di coltellate, oltre trenta, in tutte le parti del corpo. È la ricostruzione che dà del delitto avvenuto ieri in via Cesare Battisti la polizia, che ha arrestato il figlio della donna, un 26enne con fragilità psicologiche.

Sporco di sangue

Il giovane si è subito accusato dell’omicidio quando nel suo appartamento è arrivata la polizia, intervenuta dopo l’allarme lanciato da vicini di casa. Gli investigatori lo hanno trovato con i vestiti sporchi di sangue e con un coltello in mano. La vittima era riversa a terra, nel corridoio della casa in cui il figlio abitava da solo. Gli agenti hanno arrestato il 26enne, la cui posizione ieri sera era ancora al vaglio della Procura.

Caterina Pappalardo era un’insegnante in pensione, vedova, definita dai conoscenti come «una persona perbene» e «molto credente». Andava spesso a casa del figlio, che non lavorava e viene indicato come un giovane «problematico e molto riservato». Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, anche ieri mattina la madre è andata a trovare il figlio: dev’essere nata una discussione, che si è trasformata in una lite. Caterina Pappalardo, secondo i primi rilievi, ha cercato di sottrarsi alla rabbia del figlio, ma il giovane l’ha inseguita e per fermarla l’ha stordita spruzzandole sul volto dello spray al peperoncino. Poi l’ha colpita.

Secondo un primo esame esterno effettuato dal medico legale sarebbero oltre trenta i colpi di arma da taglio inferti alla vittima. Durante l’aggressione la donna ha urlato chiedendo aiuto, e le sue grida hanno immediatamente messo in allarme gli altri inquilini del condominio in cui abita il 26enne, che hanno chiamato il 112. Sul posto sono subito arrivati equipaggi di polizia e carabinieri e il personale del 118. Ma per la professoressa Pappalardo non c’era più nulla fare.

Femminicidio-suicidio

È invece l’ennesimo episodio di femminicidio-suicidio quello che è avvenuto ieri pomeriggio a Rivoli, vicino a Torino: in questo caso però a uccidere la compagna è stato un 86enne, italiano, mentre la vittima, di origini romene, era molto più giovane di lui, avendo solo 58 anni. I due si trovavano nella casa in cui convivevano quando l’anziano ha sparato alla donna con un fucile da caccia che deteneva regolarmente; poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è ucciso.

