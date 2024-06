Uccide la compagna e si spara 

Nettuno. Ha ucciso la compagna con due colpi di pistola, poi ha puntato l'arma contro di sé nella loro villetta di Nettuno, sul litorale vicino Roma: è la ricostruzione che i carabinieri danno delle due morti segnalate ieri mattina intorno alle 10 dalla colf della coppia, che è arrivata nell’abitazione e ha trovato i corpi in camera da letto. La donna ha subito contattato il figlio dell’uomo, Raffaele Di Lelio, pensionato di 88 anni, che ha allertato il 112. Di Lelio, già imprenditore nel settore dei detersivi, e la compagna Gergana Kaltcheva Todorova, 66enne di origini bulgare, erano per terra in camera da letto. Erano vestiti, l’appartamento è stato trovato in ordine e senza segni di effrazione. Vicino ai corpi c’era il revolver dell’uomo. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Il loro rapporto affettivo andava avanti da un paio di anni ma si conoscevano da più tempo, Todorova inizialmente lavorava come badante per la famiglia dell’imprenditore poi rimasto vedovo, poi tra loro era nata una relazione.

