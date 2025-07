Uccide la compagna e si spara  

Pisa. Ieri pomeriggio, in un piccolo condominio alla periferia sud est, la guardia giurata cinquantenne Alessandro Gazzoli ha ucciso la compagna Samantha Del Gratta, che avrebbe compiuto 45 anni domani, e poi si è tolto la vita dopo avere avvisato del suo gesto il numero unico delle emergenze 112. I due figli di 20 e quasi 18 anni in quel momento non erano in casa.

Gazzoli ha sparato con la sua pistola calibro 9x21. Al momento la polizia non ha certezze sul movente dell’omicidio, nel vicinato ieri si parlava di liti, più frequenti negli ultimi tempi ma apparentemente non allarmanti. Anzi, secondo molti conoscenti si trattava di una coppia che non sembrava avere problemi gravi, anche se da qualche tempo l’uomo era meno sereno del solito. Da vigilante aveva lavorato a lungo nella guardiania del Cnr di Pisa, prima che l’appalto cessasse definitivamente. Lui era però rimasto in forza all'azienda per la quale lavorava da più di vent’anni, effettuando turni di guardia presso gli uffici giudiziari cittadini. In questo periodo era in ferie. Samantha Del Gratta lavorava come impiegata.

L’abitazione si è presentata perfettamente in ordine agli occhi degli investigatori, senza alcun segno evidente di litigi o colluttazioni. Gli spari sarebbero avvenuti nella camera da letto: intorno alle 14 Gazzoli ha fatto fuoco una volta colpendo la donna al capo, poi ha chiamato il 112 comunicando quanto era appena accaduto. Poi, dopo aver dettato il suo indirizzo, si è sparato a sua volta alla testa, uccidendosi. Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti nessuno tra i vicini avrebbe sentito litigare la coppia poco prima. Sarà dunque decisivo il racconto dei due figli, ieri entrambi sotto choc per quanto accaduto, per ricomporre il quadro familiare e cercare di trovare una spiegazione a quanto accaduto. La palazzina in cui si è consumato l’omicidio-suicidio è inserita in un contesto residenziale dove la famiglia è conosciuta e benvoluta da tutti, e l’accaduto ha lasciato sgomenti tutti i residenti della zona. Cordoglio e stupore anche tra i colleghi della guardia giurata, descritta come lavoratore scrupoloso, sempre pronto ad aiutare i colleghi e chiunque avesse bisogno.

