Uccide la compagna a coltellate 

Firenze . Ha accoltellato a morte la convivente e poi ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra della palazzina dove la coppia viveva, insieme al figlio di un anno e mezzo. È successo a Rufina, provincia di Firenze. Una famiglia apparentemente senza problemi, lui architetto, lei impiegata in un’azienda che si occupa di energie rinnovabili. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Lorenzo Innocenti, 37 anni, ieri prima delle 7 ha colpito con numerose coltellate Eleonora Guidi, 34, mentre la donna era in cucina a preparare il caffè. In casa, in un’altra stanza, il loro figlioletto, che dopo la tragedia è stato affidato ai nonni.

La lotta col genitore

A dare l’allarme è stato il padre dell’uomo, che vive insieme alla moglie sullo stesso pianerottolo dell’appartamento dove la giovane coppia si era trasferita con l’arrivo del figlio. Ha sentito rumori sordi, si è allarmato e, bussato alla porta, si è trovato davanti il figlio sporco di sangue, con il coltello in mano. Nei momenti concitati che sono seguiti avrebbe prima disarmato il 37enne e poi, quando il figlio ha cercato di scappare e di raggiungere un ballatoio, sarebbe riuscito a fermarlo una prima volta. Lorenzo Innocenti però si è divincolato, lanciandosi nel vuoto dal secondo piano. Soccorso e trasportato in codice rosse al Careggi, ha riportato gravi lesioni ed è ricoverato in rianimazione. Sono stati gli operatori del 118 ad allertare i carabinieri. Sul posto, insieme agli investigatori e alla scientifica dell’Arma, anche la pm Ornella Galeotti che ha poi sentito i familiari della coppia. Ancora da chiarire cosa possa aver scatenato la furia del 37enne: è stata ordinata una serie di accertamenti mentre domani sarà disposta l’autopsia sul corpo della vittima.

Movente misterioso

La coppia viene descritta come tranquilla, serena, non sarebbero emersi contrasti o problemi; due giovani riservati, poco presenti sui social. A Rufina nessuno riesce a darsi una spiegazione. A partire dal sindaco Daniele Venturi: «Era una coppia normalissima, non c’è niente che potesse far presagire una cosa del genere. Li conoscevo, il paese è piccolo, siamo quasi coetanei. Lorenzo, che è architetto e ha delle proprietà immobiliari, mi aveva parlato di alcune idee che voleva sviluppare su Rufina». Anche i vicini sono increduli: «Si vedevano poco, anche se lui abitava in zona praticamente da sempre, sicuramente non li abbiamo mai sentiti litigare», dicono da un negozio nei pressi della palazzina.

