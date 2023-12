Uccide il padre a bastonate  

Una ragazza di 24 anni con la mandibola fratturata sale in ambulanza, il viso è una maschera di sangue. Un carabiniere la segue poco dopo, anche lui ha diverse fratture al volto e lascia Arzachena diretto in ospedale. Poi tocca a un altro militare, ha ferite e traumi in tutto il corpo. Ma la sorte peggiore, nella notte di follia di Michele Fresi, tocca al padre Giovanni, che muore in ospedale, a Olbia, verso le due di ieri. Michele ha usato tutta la sua forza, costruita in palestra, per sferrare dei colpi con una pesante clava di ginepro. Giovanni Fresi, 58 anni, orafo, crolla sotto le bastonate che gli devastano la testa e viene portato in Pronto soccorso a Olbia. Mentre il genitore muore, Michele Fresi scorrazza ancora nel centro di Arzachena, costringendo i clienti di un bar ad asserragliarsi nel locale.

La follia

Lo dice a voce alta Michele, un ragazzone di 27 anni, perché ha perso ogni freno: «Ho ingoiato dieci pastiglie di acido». Lo urla alle persone presenti in viale Costa Smeralda. Alterna momenti di lucidità a farneticazioni e deliri: «C’è una invasione di alieni, bisogna reagire. Chiamate mio padre, lui porterà le armi». E Giovanni arriverà a salvare il figlio, anche ieri come aveva fatto altre volte per calmarlo e riportarlo a casa. Ma sulla via del ritorno, Giovanni paga con la vita il suo gesto d’amore, perché Michele lo colpisce a morte.

Una notte di violenza

Michele Fresi viene arrestato dai carabinieri di Arzachena e del Nucleo radiomobile di Olbia dopo una tragica sequenza di atti di violenza. Fresi ha problemi di tossicodipendenza e il padre Giovanni era uno dei pochi che riusciva a farlo ragionare. Stando alle indagini condotte dall'Arma, Michele Fresi inizia la notte di follia e violenza sferrando una bastonata alla bocca all’amica di 24 anni. Poco prima di essere arrestato farnetica: «L’ho colpita perché si stava trasformando in una aliena e aveva la lingua biforcuta». Fresi dopo avere ferito l’amica si sposta nelle vicinanze di un bar, in viale Costa Smeralda, è va in escandescenze. C’è un primo intervento dei carabinieri di Arzachena, che non sono ancora a conoscenza dell’aggressione ai danni della ragazza. Il giovane viene calmato e lui insiste perché i militari chiamino il padre. Giovanni Fresi arriva subito in auto e Michele sale a bordo con un gesto fulmineo. L’omicidio avviene in via Adua, davanti alla casa del ragazzo. Quando il padre scende dall’utilitaria, Michele Fresi lo sorprende colpendolo con una prima forte bastonata alla testa. Una volta a terra, il giovane avrebbe continuato a infierire. Un vicino di casa racconta: «Ho sentito urla altissime». Sta di fatto che Giovanni Fresi stramazza sull’asfalto e quando viene soccorso e portato al Giovanni Paolo II, le sue condizioni sono disperate. Muore nel giro di due ore.

Asseragliati

Fresi ritorna davanti a un bar in viale Costa Smeralda. Petto nudo, scalzo, pantaloni militari, brandisce la clava con la quale ha colpito il padre. Le persone si barricano dentro il bar Delfino e spingono tutte insieme le porte dall’interno. Fuori ci sono i carabinieri di Arzachena che affrontano a mani nude Fresi e vengono colpiti e feriti. Il giovane, che si arrende quanto vede la pistola Taser dei militari del Nucleo radiomobile di Olbia, è accusato di omicidio, lesioni e resistenza. Oggi potrebbe essere interrogato dal gip in presenza del suo legale, Nino Vargiu. Una cugina della vittima, in serata scrive su Facebook: «Questa tragedia poteva essere evitata. C’era il tempo e il modo per salvare la vita a Giovanni».

