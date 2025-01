Uccide il figlio: «Botte alla madre, poi l’ha inseguita» 

VERBANIA. Al culmine di una lite ha imbracciato il fucile e ha sparato due colpi contro il figlio, uccidendolo. È accaduto domenica sera poco dopo le 22 in una villetta a Ornavasso, circa tremila abitanti. Subito dopo Edoardo Borghini, 63 anni, ha chiamato i carabinieri e ha raccontato l’accaduto. Ora è in carcere, accusato di omicidio con l’aggravante dell’averlo commesso ai danni di un discendente. Borghini, ascoltato per oltre quattro ore nella notte, ha spiegato agli inquirenti di aver sparato mentre suo figlio, il 34enne Nicolò, stava provando a entrare nella stanza dove si era rifugiata la madre, che lui aveva assalito e picchiato poco prima.

Secondo le testimonianze rese dai genitori ancora sotto choc, Nicolò aveva dato in escandescenze dopo aver trovato il portone del garage chiuso al rientro da una serata fuori e, dopo un diverbio con i genitori, si è ferito colpendo con un pugno un vetro per poi aggredirli. Quando ha seguito la madre che, già ferita, si era barricata in una stanza, il padre ha preso il suo fucile da caccia calibro 12 e ha sparato due colpi. «Non ha sparato per uccidere, è disperato - dice il suo legale, Gabriele Pipicelli - Un padre ha ucciso il figlio, è una disgrazia, nessun genitore vuole la morte del proprio figlio», Per il legale non si è trattata di una «cosa premeditata od organizzata», ma «dell’epilogo infausto» di una «situazione di tensione che si protraeva da tempo, nella quale vi sono stati forti atti di violenza» del figlio nei confronti di entrambi i genitori. Episodi che, stando ai primi riscontri, consistevano in scatti di violenza che avevano portato i genitori all'esasperazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La casa, dove i tre vivevano insieme a una zia disabile, è stata messa sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Sequestrati anche altri quattro fucili, tutti regolarmente detenuti.

