Uccide figlio disabile e moglie, poi si spara 

Alessandria. Ha sparato al figlio disabile e alla moglie, poi si è ucciso. La tranquillità estiva di Rivalta Bormida, paese 1.400 anime nel verde della campagna alessandrina, è andata in pezzi quando Luciano Turco, 67 anni, operaio in pensione, ha impugnato una calibro 22. Nell’appartamento del caseggiato di via Oberdan i carabinieri hanno trovato il suo cadavere, quello di sua moglie Giuseppina Rocca, 66 anni, bidella della scuola di Rivalta, e del figlio Daniel, 44 anni, paralizzato da vent’anni da un incidente in moto che gli era capitato venti anni fa. A dare l’allarme è stato il fratello della donna, che era passato per fare colazione e ha aperto la porta con la chiave in suo possesso. Da tempo Turco viveva separato dalla moglie ma si occupava regolarmente del figlio, rimasto con la madre. Le morti risalgono probabilmente a parecchie ore prima del ritrovamento.

