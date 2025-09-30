Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge 

Benevento. È durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi accusato di aver ucciso all’alba nel suo letto la moglie, la 49enne Elisa Polcino, colpendola alla testa, probabilmente con una pietra. L’uomo è stato rintracciato dall’elicottero dei carabinieri a 70 km di distanza, nella vicina provincia di Campobasso. Lì l’orrore è stato completato dalla scoperta del corpo senza vita del figlio 15enne che era con lui in auto. Con loro anche la figlia di 16 anni, ricoverata in ospedale in gravi condizioni: la ragazza ha riportato la frattura della teca cranica, ha perso diverso sangue ma non ci sono ferite provocate da armi da taglio. Non è escluso dunque che sia stata colpita con una pietra, come la madre.

«Depresso»

Non è ancora chiaro se Ocone - che secondo i suoi amici in passato era stato colpito dalla depressione - abbia colpito anche i figli già in casa o nel corso della fuga. Il femminicidio è avvenuto alle prime ore del giorno, poco prima dell’alba. Prima la lite, poi l’aggressione. Elisa Polcino è morta sul colpo. A trovare il suo cadavere è stata la suocera: a differenza delle altre mattine la donna non era uscita di casa per accompagnare i figli a scuola e così l’anziana si è insospettita. Abita nella stessa villetta e prima aveva sentito alcuni rumori sospetti. Abbastanza per decidere di salire a controllare che fosse tutto a posto. È stato così che ha scoperto il corpo di Elisa senza vita. «Quando è entrata - riferisce una parente della coppia - ha iniziato ad urlare». A chi le chiede se tra Elisa e Salvatore ci fossero state altre liti, risponde che «c’erano come in tutte le famiglie. Salvatore era una persona molto tranquilla, non so da cosa sia scaturito quello che ha fatto. Non stava molto bene, aveva problemi di salute».

Caccia all’uomo

La coppia avrebbe celebrato il 19 ottobre i 25 anni di matrimonio. «Eravamo pronti a festeggiarli - dice il parroco Cosimo Iadanza - nulla lasciava presagire quel che è accaduto». L’incredulità si mescola al dolore tra i 1400 abitanti del piccolo comune sannita. I vicini e i parenti, al pari dei carabinieri, confermano che tra i due non c’erano mai state dissapori né erano mai state denunciate violenze. Per tutta la giornata il paese ha seguito col fiato sospeso la fuga dell’uomo, temendo soprattutto per la sorte dei due ragazzi. In salvo il terzo figlio, il più grande, che è stato raggiunto dalla notizia mentre era a Rimini per lavoro e ha fatto rientro a casa. Subito dopo l’allarme sono scattate le ricerche condotte dai carabinieri del nucleo provinciale, diretti dal colonnello Enrico Calandro. A setacciare il territorio anche un elicottero, che si è rivelato poi fondamentale per rintracciare l’auto. L’ultima volta che la Opel di Ocone era stata vista è stato intorno alle 6, quando era ancora in paese. Poi il nulla per dodici ore, fino al ritrovamento avvenuto poco dopo le 18 nel comune molisano di Ferrazzano, a 70 km da Paupisi.

«Tranquilli»

Una volta bloccato, l’uomo è stato condotto in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Campobasso. «La nostra comunità è sconvolta - dice il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta - Il nostro è un paese tranquillo, qui non è mai successo nulla del genere. Ho partecipato ad una festa in paese, c’erano anche loro due ed erano tranquilli».

Su Facebook, sul profilo a nome Elisa Salvatore Ocone, è tutto fermo al 2018. Nella foto del profilo ci sono lei ed il marito: sorridono e brindano davanti alla torta per il suo 40esimo compleanno. Con loro i figli, anche loro sorridenti in un ritratto di famiglia fermo a sette anni fa. Istantanee sgualcite dal tempo che appartengono ad un’altra vita: la realtà, oggi, è quella di due vite spezzate e una terza appesa ad un filo.

RIPRODUZIONE RISERVATA