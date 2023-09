Uccelli morti, allarme alle Galapagos  

Quito. Una improvvisa emergenza sanitaria è scoppiata nell’arcipelago delle Galapagos, Patrimonio naturale dell’Unesco nell’Oceano Pacifico, per l’avvistamento in due isole (Wolf e Genovesa) di decine di uccelli morti e di molti altri “visibilmente” ammalati. L’allarme, frutto di prime testimonianze locali ai media, è stato confermato ufficialmente in una intervista ad una agenzia di stampa dal direttore del Parco nazionale delle Galapagos, Danny Rueda, secondo cui, «dopo la scoperta sulle due isole di 32 uccelli morti e altri morenti e/o con “movimenti irregolari”, è stato avviato un piano di intervento sanitario».

Una lancia con a bordo specialisti e personale veterinario, ha raggiunto l’isola Genovesa, situata a circa 125 chilometri a nord di Puerto Ayora, per prelevare campioni che permettano di confermare il tipo di malattia che sta colpendo gli uccelli, fra cui spiccano sule, fregate, cormorani, aironi fenicotteri, fringuelli, gufi, falchi e mimi. Fra gli esperti c’è la netta convinzione che possa trattarsi di una epidemia di influenza aviaria, frutto di contatti fra le 78 specie endemiche ed autoctone di uccelli dell’arcipelago, con altre migratorie che vanno e vengono dalla terraferma in Ecuador, distante 1.000 chilometri.

